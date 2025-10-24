Äärijärjestö Hamas ja muut palestiinalaisryhmät kertoivat perjantaina sopineensa, että riippumaton komitea hallinnoisi sodanjälkeistä Gazaa.

Hamasin ja esimerkiksi Länsirantaa hallitsevan Fatah-puolueen edustajat kokoontuivat Egyptin Kairoon puhumaan Gazan tulevaisuudesta.

Hamasin verkkosivuilla julkaistun yhteisen lausunnon mukaan ryhmät sopivat luovuttavansa Gazan alueen hallinnon väliaikaiselle palestiinalaiselle komitealle, joka koostuu riippumattomista teknokraateista. Komitean on määrä vastata peruspalveluista yhteistyössä "arabiveljien" ja kansainvälisten instituutioiden kanssa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhansuunnitelman mukaan Gazan siirtymähallinnosta vastaisi väliaikainen teknokraattinen eli asiantuntijoiden komitea, jossa ei olisi poliitikkoja. Se tuottaisi julkiset palvelut ja vastaisi paikallishallinnon toteuttamisesta Gazan asukkaille. Hamas tai palestiinalaishallinto eivät olisi osa tätä siirtymähallintoa.

Palestiinalaisryhmien lausunnossa sanottiin myös, että ryhmät aikovat työskennellä muodostaakseen yhteisen rintaman palestiinalaisten asioille. Ryhmät ehdottavat kaikkien palestiinalaisten toimijoiden yhteistä kokousta, jossa sovitaan kansallisesta strategiasta sekä Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) roolista ainoana palestiinalaisväestön laillisena edustajana.

Hamas ei ole osa PLO:ta, jota hallitsee äärijärjestön pitkäaikainen kilpailija Fatah.

Hamas on jo aiemmin tehnyt selväksi, ettei se aio hallita sodanjälkeistä Gazaa.