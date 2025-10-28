Israel syytti tiistaina äärijärjestö Hamasia jälleen aseleposopimuksen rikkomisesta.
Hamasin maanantaina luovuttamat jäännökset kuuluivat jo aikaisemmin takaisin saatuun ruumiiseen, eivätkä olleet uusi ruumis, kuten äärijärjestö oli väittänyt.
Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslian mukaan kyseessä on selvä sopimuksen rikkominen. Sopimuksen mukaan Hamasin tulee jo aikaisemmin vapautettujen elävien panttivankien lisäksi luovuttaa Israelille 28 ruumista.
Hamas on tähän mennessä luovuttanut 15 ruumista.
Kanslian mukaan Netanjahu käy keskusteluja turvallisuuskabinettinsa kanssa siitä, miten rikkomukseen vastataan.
Hamasin edustaja Hazem Qassem kiisti maanantaina, että Hamas viivyttelisi tahallaan ruumiiden palauttamista. Qassemin mukaan Israelin pommitus on tuhonnut Gazan niin pahoin, että hautapaikkoja on erittäin vaikea löytää.