Labore ennustaa laihoja aikoja teollisuuteen ja rakentamiseen – myös matkalu- ja ravitsemusalan vauhti hidastuu

Paperin kysyntä on heikentynyt merkittävästi jo pitkän aikaa, samalla kun tuotantokustannukset ovat nousseet. Paperin tuotantokapasiteettia on viime vuosina vähennetty tuntuvasti. Labore ennakoi metsäteollisuuteen tänä vuonna 3,3 prosentin laskua ja ensi vuodelle pientä, 0,3 prosentin kasvua. Tämän ja ensi vuoden aikana metsäteollisuuteen on tulossa merkittäviä kapasiteettia parantavia investointeja.