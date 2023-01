Asuntorakentaminen hiipui selvästi – Nordea julkaisi staattisen talousennusteen ensi vuodelle: Katso kooste päivän talousuutisista

Laskusuunta jatkunee tänä vuonna

Rakentaminen vilkasta Tampereen naapurikunnissa

Nordean nollaennuste

Suomen talouden kasvuennuste on tälle vuodelle yhä 0 prosenttia ja ensi vuodelle 1,0 prosenttia. Tämä ilmenee Nordean keskiviikkona julkistamasta talousennusteesta, joka pankin mukaan pysyi ennallaan. Nordeasta arvioidaan, että talouden näkymät ovat tälle vuodelle hyvin kaksijakoiset. Kuluttajien luottamus talouteen on alamaissa ja ostovoima edelleen koetuksella, kun korkotaso pysyy korkeana. Toisaalta inflaatiopaineet ovat helpottamassa, kun energiahinnat kääntyvät laskuun. Lisäksi valtion energiatuet auttavat suurimpien sähkölaskujen saajia. Palkkojen odotetaan nousevan tänä vuonna viime vuotta nopeammin, ja vahva työllisyys tukee talouden aktiviteettia. – Korkojen nopea nousu ja kuluttajien heikko luottamus ovat näkyneet asuntomarkkinoilla kysynnän vaimenemisena ja hintojen laskuna. Asuntohintojen odotetaan laskevan vielä alkuvuonna, kun markkinoilla haetaan uutta tasapainoa kohonneen korkotason ympäristössä. Asuntokysynnän heikkeneminen alkaa näkyä tänä vuonna asuinrakentamisen hidastumisena, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo tiedotteessa.

Käänne parempaan voi olla jo käsillä

Nordean mukaan maailmalla talousuutiset ovat viime aikoina yllättäneet pääosin positiivisesti ja on mahdollista, että maailmantalouden käänne parempaan on jo tapahtumassa.



– Leuto talvi on vähentänyt selvästi energiakriisin haitallisia vaikutuksia euroalueella, ja Kiinan nopea avautuminen koronasulkujen jälkeen on palauttamassa maan ainakin hetkeksi maailmantalouden vahvaksi veturiksi, pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi tiedotteessa.