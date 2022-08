Suomalainen Tina on auttanut ukrainalaisia sodan etulinjassa jo kuukausia – "Mahdollisuus kuolla on hyvin korkea"

Soini on toiminut jo viisi kuukautta Koillis-Ukrainassa Harkovassa sodan etulinjassa auttamassa siviilejä. Harkovasta Venäjän rajalle on matkaa vain kolmisenkymmentä kilometriä.

Johtaa tiimiään

Soini on johtanut suurkaupunki Harkovassa International Finnish Rescue Teamia, jossa on yhteensä 16 jäsentä. Toistaiseksi Soini on ollut ryhmän ainoa suomalainen.