Avustusjärjestöt: Ukrainassa huutava pula puhtaasta vedestä ja lääkintätarvikkeista – apua tarvitaan vielä pitkään

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen osaston toiminnanjohtajan Linda Konaten mukaan isona keskeistä on sen varmistaminen, että sairaanhoito pysyy toimintavalmiudessa sodan keskellä.

SPR:llä on viitisentoista ihmistä Ukrainassa tai maan rajalla auttamassa muun muassa logistiikassa.

– Puhtaan veden saatavuus on erittäin huono etenkin niillä alueilla, joilla taisteluita on käyty – etenkin Itä-Ukrainassa, Korhonen sanoo.

Sairaalat yrittävät valmistautua suuriin potilasmääriin

Lääkärijärjestön Konaten mukaan Ukrainaan lisätään kansainvälistä henkilöstöä jatkuvasti, ja Suomestakin paikan päälle on lähdössä yksi henkilö.

– Varsinkin, kun käydään kaupunkisotaa, on se todella haastava ympäristö. Monethan piiloutuvat nyt esimerkiksi kellareihin, ja jos ihmiset ovat kellarissa koottuna, sielläkin esimerkiksi taudit voivat lähteä leviämään.

Kaupunkisota johtaa helposti siviiliuhreihin

– Olen ollut Afganistanissa, Pakistanissa ja Etiopiassa, ja vähän erilainen tämä on siinä, miten nopeasti muutos tapahtui. Muissakin sodissa – kuten Syyriassa ja Jemenissä – on nähty, kun sota tulee kaupunkeihin ja sillä on vakava seuraamus siviileille.