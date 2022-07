Tatyanan perhe pääsi sotaa pakoon turvalliseen Suomeen: "Tämä on lapsille aivan paratiisi"

Harkovan alueella asuvat olivat etulinjassa Venäjän joukkojen vyöryessä rajan yli helmikuun lopussa. Sergeevan koti on vain seitsemän kilometrin päässä rajasta.

– Siinä me olimme, 2000-luvulla, ilman valoja ja yhteyksiä, täydellisen hämmentyneinä siitä mitä on tapahtumassa, Sergeeva kertoo.

Suomessa kaikki on hyvin, vaikka koti-ikävä painaa

Suomessa Sergeevan on yllättänyt rauhallisuus, siisteys ja kauneus. Helppoa alussa ei kuitenkaan ole ollut, sillä kaikki on uutta ja kielimuuri asettaa haasteita. Suomen kieltä perheessä opetellaan parhaillaan.

Tärkeintä on kuitenkin se, että lapset ovat onnellisia ja turvassa.

– Lapsilta ei puutu täällä mitään. Tämä on heille aivan paratiisi.

Tulevaisuus on Sergeevan perheessä kysymysmerkki. Harkovan kaupunki on tällä hetkellä Ukrainan hallussa, mutta Venäjä jatkaa alueen pommitusta. Alueen rakennukset ovat pahoin kärsineitä, ja Venäjän hallussa olleista rakennuksista on viety kaikki irti lähtevä.