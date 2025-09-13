Lääkäri poistui leikkauksesta kesken kaiken Britanniassa harrastaakseen seksiä hoitajan kanssa. Tapaus tuli julkisuuteen miehen pätevyyttä arvioivassa kuulemisessa.

Lääkäri jätti potilaan nukutettuna leikkauspöydälle, kun seksi hoitajan kanssa kutsui Tamesiden sairaalassa Manchesterissa syyskuussa 2023, kertoo lääketieteellinen tuomioistuin Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.

Tapaus tuli julki, kun pakistanilainen Suhail Anjum, 44, haki uudelleen työtä Britanniassa ja hänen pätevyyttään arvioitiin kuulemisessa.

Hän ei kiistänyt yleisen lääkärineuvoston (GMC) esittämiä todisteita ja sanoi käytöksensä olleen häpeällistä.

Anjum myös myönsi, että hänen toimintansa olisi voinut vaarantaa potilaan ja että hän oli pettänyt kollegansa ja NHS:n, eli Britannian julkisen terveydenhuoltojärjestelmän, luottamuksen.

Toinen hoitaja todisti seksiä leikkaussalissa

Anjum toimi nukutuslääkärinä leikkauksessa, jossa häkellyttävä tapaus sattui.

Hän oli BBC:n mukaan ilmoittanut tarvitsevansa tauon ja pyytänyt toista hoitajaa valvomaan miespuolista potilasta kesken toimenpiteen.

Tauon saatuaan Anjum oli mennyt toiseen leikkaussaliin ja harrastanut seksiä kuulemisessa "Hoitaja C:ksi" kutsutun naisen kanssa.

GMC:n edustaja kertoi, että touhut paljastuivat, kun toinen hoitaja meni huoneeseen muulla asialla.

GMC:n mukaan hän oli järkyttynyt ja poistunut nopeasti salista. Hän raportoi asiasta esimiehelleen myöhemmin.

Anjum oli poissa noin kahdeksan minuuttia, palasi sitten saliin ja saattoi työnsä loppuun.

Potilaalle ei GMC:n mukaan aiheutunut haittaa Anjumin poissaolon aikana, ja toimenpide jatkui ilman lisäongelmia.

Perustelee ongelmilla parisuhteessa

Anjum kertoi BBC:n mukaan lääkärien valvontaviranomaiselle haluavansa jatkaa uraansa Britanniassa ja lupasi, ettei vastaavaa "yksittäistä virhearviota" tapahtuisi enää.

– Pyydän vilpittömästi anteeksi kaikilta osapuolilta ja haluan mahdollisuuden korjata asian, hän sanoi lisäksi.

Lääkäri kertoi myös tapauksen sattuneen "stressaavan ajanjakson" jälkeen, jolloin hän ja hänen vaimonsa eivät olleet "yhteydessä pariskuntana" tyttären ennenaikaisen syntymän jälkeen.

Kuuleminen jatkuu perjantaina.