Brittiläinen isoäiti on palannut takaisin kotimaahansa vietettyään 12 vuotta kuolemaantuomittujen osastolla Indonesiassa.
Indonesialaisessa vankilassa 12 vuotta viettänyt Ison-Britannian kansalainen Lindsay Sandiford, 69, on palautettu kotiin maiden hallitusten päästyä sopimukseen vankien vapauttamisesta.
BBC:n mukaan Sandiford tuomittiin kuolemaan Balin lomasaarella vuonna 2013.
Häneltä oli löydetty lähes 5 kilogrammaa kokaiinia, kun hän saapui maahan lentokoneella Thaimaasta. Huumeita oli noin 1,6 miljoonan punnan (1,8 miljoonan euron) arvosta.
Brittiläinen isoäiti myönsi salakuljettaneensa huumeita, mutta sanoi suostuneensa siihen vain, koska huumekartelli oli uhannut tappaa hänen poikansa.
Indonesian viranomaisten mukaan Sandiford ja toinen vapautettu britti kärsivät molemmat vankilassa terveysongelmista. Britannian Indonesian-suurlähettiläs Matthew Downing sanoi, että vangit kotiutettiin "humanitaarisista syistä".