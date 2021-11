Laajasalon murhasta epäiltyjen rinki laajeni – tämä epäillyistä tiedetään

Tapaukseen liittyen on aiemmin vangittu kolme henkilöä, kaksi miestä ja yksi nainen.

Poliisitutkintaa johtava rikostarkastaja Jari Koski kertoo, että yksi aiemmin vangituista miehistä on sittemmin vapautettu tutkintavankeudesta. Myös häntä epäillään kuitenkin edelleen rikoksesta.

Tällä hetkellä tutkintavankeudessa on siis kolme henkilöä – kaksi miestä ja yksi nainen. He kaikki ovat vangittuina todennäköisin syin murhasta epäiltynä. Yhteensä epäiltyjä on neljä.

Aiemmin oikeudessa

MTV Uutisten selvityksen perusteella kaikki henkirikosjutun epäillyistä ovat aiemmin olleet oikeudessa rikoksesta syytettynä. Rikosnimikkeet ovat olleet pääosin lieviä. Ketään epäillyistä ei ole ainakaan pääkaupunkiseudun tuomioistuimissa syytetty vakavammista väkivaltarikoksista tai mistään nyt tutkinnassa olevaan henkirikokseen rinnastettavasta teosta.

Yhden miehen kohdalla vanhojen oikeusjuttujen lista on jonkin verran muita pidempi. Hän on vuoden 2007 jälkeen ollut oikeudessa useampaan kertaan, ja rikosnimikkeinä on ollut muun muassa pahoinpitelyitä ja törkeitä rattijuopumuksia.

Kaikki epäillyt ovat iältään noin kolmekymppisiä. Heistä kaksi on asunut tai vähintään ollut kirjoilla aivan epäillyn henkirikoksen tapahtumapaikan liepeillä Helsingissä. Kaksi muuta on salannut osoitetietonsa.

Poliisi: Tapausta ei voida nyt avata enempää

Poliisi tiedotti aiemmin, että Laajasalon Rudolfintiellä sijaitsevasta asunnosta oli kuulunut avunhuutoja ja tappelun ääniä noin puoli yhdeksältä lokakuun 3. päivän aamuna. Tieto mekkalasta tuli naapureilta.

Poliisit löysivät asunnosta kuolleen miehen. Tapahtumia tutkittiin ensin tappona, mutta pian rikosnimike koveni.

– Siinä on tullut semmoisia viitteitä, että rikosnimikettä on korjattu. Pitää painottaa, että se on tutkintanimike edelleen, eli se vastaa tämänhetkisen tutkinnan tilannetta. Tällä hetkellä edetään sillä tavalla, että tutkitaan murhana, tutkinnanjohtaja Koski kertoi MTV Uutisille marraskuun alussa.

Poliisi on pysytellyt vaitonaisena tutkinnassa esille tulleista asioista. Rikostarkastaja Koski kertoo MTV Uutisille maanantaina lähettämässään viestissä, ettei tapausta voida tässä vaiheessa avata enempää, mutta että asiasta voidaan toivottavasti kertoa lisää lähiaikoina.