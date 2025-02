Leipomon pihalta löytyi kengätön mies kuolleena – näin poliisi paljasti veriteostaan vaienneet tekijät

Rekkakuski teki järkyttävän löydön Joutsenossa toukokuussa 2023 aamuyöllä kolmen aikaan. Hän oli havainnut ihmishahmon makaavan elottomana leipomon parkkipaikalla ja soitti hätäkeskukseen.

Heti oli selvää, että asfaltilla maannut mies oli kuollut väkivallan seurauksena.

– Uhrissa oli fyysistä pahoinpitelyvammaa pään alueella ja ylävartaloalueella. Oli muutenkin outoja piirteitä, jotka viittasivat henkirikokseen. Hyvin erikoista oli sekin, ettei uhrilla ollut kenkiä jalassa, jutun tutkinnanjohtajana toiminut Saku Tielinen kertoi Rikospaikassa.

Tutkinnan alkutilanne oli haastava. Uhrin henkilöllisyydestä ei ollut mitään tietoa eikä myöskään epäillystä tekijästä.

– Ei ollut tietoa, oliko yksi vai useampi tekijä. Tekopaikkakaan ei ollut ihan varma, että oliko se välttämättä tapahtunut siinä parkkipaikalla, mistä uhri löydettiin.

– Uhrilla ei ollut mitään henkilöllisyystodistusta, ei puhelinta eikä muutakaan omaisuutta, mistä henkilöllisyys olisi voitu todentaa.

Jotain sentään löytyi, mikä auttoi tutkintaa eteenpäin. Uhrin taskussa oli sähköyhtiön karhukirje maksamattomasta laskusta ja siinä olleen nimen perusteella varmistui pian, että henkirikoksen uhri oli 27-vuotias mies.

Poliisi oli yhteydessä myös uhrin vanhempiin.

Tallentuivat kameroihin

Uhrin vierestä leipomon pihalta lähti verisiä kengänjälkiä kohti läheistä Keskuskatua. Se osoitti, että myös joku muu oli ollut paikalla.

Poliisi kävi seuraavaksi läpi valvontakameroita, jos niihin olisi tallentunut henkilö tai henkilöitä tai ajoneuvoja, jotka voisivat liittyä henkirikokseen.

Uhrin löytöpaikalle päin kameroita ei ollut, mutta leipomorakennuksen toisella sivustalla sijainnut kamera oli tallentanut kuviin neljä henkilöä kyseisenä yönä.

– Nelikko kulki yhden aikaan yöllä ensin toiseen suuntaan kameran ohi ja sitten puolen tunnin päästä toiseen suuntaan.

Neljän hengen seurue näytti olevan liikkeellä jalkaisin. Tarkkasilmäinen rikostutkija teki valvontakamerakuvasta kuitenkin mielenkiintoisen havainnon.

Yksi seurueen jäsenistä ajoi sähköpotkulaudalla, kun nelikko kulki takaisinpäin kameran ohi.

– Se varmisti, että kyse on todennäköisistä tekijöistä, koska jo aiemmin uhrin vanhemmilta oli saatu tieto, että uhrilla oli tapana liikkua sähköpotkulaudalla.

– Sitä ei kuitenkaan löytynyt uhrin asunnosta eikä tekopaikan läheltä, mikä viittasi siihen, että uhri oli tullut myös leipomon pihalle sähköpotkulaudalla ja tekijät olivat anastaneet sen teon jälkeen, Tielinen kertoi.

Koska oli ollut yöaika ja hämärää, kamerakuva nelikosta oli heikkolaatuista eikä poliisi vielä saanut tunnistettua tekijöitä.

Lue myös: Kaikki Joutsenon taposta epäillyt on otettu kiinni

Taksinkuljettajalta olennainen tieto

Tutkinnassa piti edetä nopeasti, jotta tekijät eivät ehtisi hävittää mahdollisia todisteita, kuten tekoaikana päällä olleita vaatteita.

Poliisi teki teknistä paikkatutkintaa ja lähietsintää tekopaikan ympäristössä.

Uhrin tuntevia henkilöitä puhutettiin. Niissä ei läpimurtoa tullut, kunnes alkuillasta poliisi sai kiinnostavan ja tutkinnan kannalta olennaisen tiedon.

– Taksinkuljettaja oli hakenut Joutsenosta neljä henkilöä myöhemmin yöllä teon jälkeen ja vienyt heidät Imatralle. Matkalla he olivat pysähtyneet huoltoasemalle.

– Sieltä saadut valvontakameratallenteet olivat meidän kannaltamme hyvä asia. Kaikki epäillyt olivat tallentuneet huoltoaseman sisällä kuviin ja heidät pystyttiin niistä saman tien tunnistamaan, Tielinen sanoo.

Poliisi pystyi tunnistamaan miehet helposti, koska kaikilla oli rikostaustaa. Taistelu aikaa vastaan tutkinnassa silti jatkui. Tekijöiden päällä olleista vaatteista saataisiin todennäköisesti teknistä näyttöä, koska uhrista oli tullut väkivallanteon aikana paljon verta.

– Poliisilla oli kiire saada tekijät kiinni ja löytää vaatteet, jotta epäillyt saataisiin paremmin sidottua tekoon.

Kaksi vältteli kiinnijäämistä

Taksinkuljettaja oli kertonut poliisille myös, että nelikolla oli ollut mukana sähköpotkulauta, joka oli laitettu taksin takakonttiin.

– Tämä tietysti vain vahvisti sitä oletusta, että kyse oli nimenomaan samasta seurueesta, joka oli poistunut leipomon pihasta uhrin sähköpotkulaudan kanssa.

Sen jälkeen, kun epäillyt oli tunnistettu huoltoaseman kamerakuvista, poliisi teki etsinnät Imatralla kolmeen osoitteeseen. Tässä vaiheessa ainoastaan yksi epäillyistä tavoitettiin, ja hänet otettiin kiinni.

Poliisi myös löysi hänen päällään tekoaikana olleet vaatteet ja uhrilta anastetun sähköpotkulaudan.

Kahdesta muusta osoitteesta ei löytynyt ketään eikä muutakaan.

Yksi epäilty tavoitettiin myöhemmin Etelä-Savosta, kaksi oli yhä karkuteillä.

– Heidän olinpaikastaan ei ollut tietoa. Tietoa ei saatu telepakkokeinoillakaan. Heillä oli tiedossa, että heitä etsitään ja he koittivat välttää kiinnijäämistään.

Kaksikko jäi kiinni sattumalta, sillä poliisipartio oli hälytetty tehtävälle Imatralla samaan kerrostaloon, mihin oli jo aiemmin tehty etsintä.

Epäillyt olivat palanneet osoitteeseen ja jäivät nyt poliisin haaviin. Kaikki neljä miestä olivat kiinni ja heidät vangittiin epäiltynä taposta.

Yhden syyte hylättiin

Kuulusteluissa miehet vaikenivat.

– Siinä oli ilmeisesti ennen kiinnijäämistä sovittu keskenään, että kuulusteluissa ei puhuta, Tielinen sanoi.

Kolme epäillyistä ei lausunut käytännössä sanaakaan, ei esitutkinnassa eikä oikeudenkäynneissäkään.

– Yksi epäillyistä suostui kertomaan lähinnä sen verran, että hän oli sopinut huumausainekaupan leipomolle ja sillä tarkoituksella sinne oli hänen mukaansa menty. Hän myönsi olleensa paikalla, kun uhri kuoli, mutta sanoi, ettei itse kohdistanut väkivaltaa uhriin.

Vaikka mies kiisti osallisuutensa väkivaltaan, hänen vaatteistaan löytyi uhrin verta ja dna-tunniste. Vaatteissa ollut uhrin veri oli riittävä näyttö miehen osallisuudesta henkirikokseen. Hän oli se, jonka poliisi epäillyistä ensimmäisenä otti kiinni.

Yhden epäillyn osalta syyte henkirikoksesta hylättiin.

– Hän oli viimeisenä tavoitettu epäilty. Esitutkinnassa ei löydetty hänen vaatteitaan eikä saatu mitään teknistä näyttöä hänen osallisuudestaan väkivaltaan.

Nelikko oli tullut tekoyönä Imatralta Joutsenoon taksilla, ja he myös palasivat teon jälkeen Imatralle taksilla.

Taksinkuljettajien kertomukset, valvontakamerakuvat ja kolmen tekijän päällysvaatteista saatu tekninen näyttö olivat jutussa ratkaisevia. Poliisi myös löysi tekopaikan lähietsinnässä yhden epäillyn kengät paikallisen kaupan katolta.

– Niistä löytyi uhrin verta ja dna:ta ja kenkien sisäpuolelta epäillyn omaa dna:ta.

Mies oli vaihtanut henkirikoksen jälkeen uhrilta viedyt kengät jalkaansa ja heittänyt omansa kaupan katolle.

Voimakasta väkivaltaa

Poliisi käytti jutussa yhtenä salaisena pakkokeinona myös tilakuuntelua epäiltyjen osallisuuksien selvittämiseksi ja lisänäytön hankkimiseksi. Tilakuuntelu järjestettiin poliisivankilan perhetapaamishuoneeseen.

– Näitä tapaamisia kuunneltiin ja saatiin epäillyn syyllisyyttä tukevaa näyttöä.

Henkirikoksen tarkka tapahtumakulku leipomon pihalla jäi epäselväksi, koska epäillyt vaikenivat loppuun asti.

Huumekaupasta oli sovittu anonyymisti nimimerkeillä verkossa ja todennäköisesti jonkinlainen riitatilanne johti lopulta julmaan ja silmittömään väkivaltaan.

– Ainoat, jotka tarkan tapahtumakulun pystyisivät kertomaan, olisivat he itse. Mutta siihen he eivät suostuneet.

– Jotain on tapahtunut, miksi tilanne on eskaloitunut väkivallan käyttöön. En usko, että on ollut tarkoitusta mennä tappamaan, koska he eivät edes tienneet, ketä menevät tapaamaan, Tielinen sanoi.

Julma teko oli tapahtunut yhden ja puoli kahden välillä yöllä. Voimakasta väkivaltaa kokeneen uhrin vammoista lausui oikeuslääkäri. Ne olivat syntyneet tylpästä väkivallasta lyöden, potkien ja myös kuristaen.

Syyttäjä vaati oikeudessa miehille rangaistusta murhasta teon erityisen raakuuden ja julmuuden takia, mutta murhasyytteet kaatuivat.

Toni-Pekka Laakkonen, Micael Petri Olavi Väisänen ja Saku Juhani Reiman saivat kaikki yli 11 vuotta vankeutta taposta ja muista rikoksista.

Oikeuden mukaan tekotapa osoittaa tekijöissä tunnekylmyyttä ja täydellistä välinpitämättömyyttä toisen ihmisen ihmisarvosta.

Neljäs syytetty tuomittiin puolen vuoden vankeuteen varkaudesta ja pelastustoimen laiminlyönnistä.

Katso videolta Rikospaikan juttu Joutsenon leipomotapon tutkinnasta.