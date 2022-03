Laajasalon murha paljastui karulla tavalla: Naapurit huolestuivat metelistä ja soittivat poliisille kesken pihatalkoiden – partio kohtasi uhrin asunnossa järkyttävän näyn

Kaikki sai alkunsa sunnuntaiaamuna 3. lokakuuta noin kello 8.30, kun useampi Laajasalon Rudolfintiellä sijaitsevan talon asukkaista pani merkille, että seinien takaa kantautui jotain tavallisuudesta poikkeavaa.

Kaksi naapureista kuuli, miten jossain rapun asunnoista huudettiin "apua" ja "lopeta". Toinen heistä kuuli myös, että huutojen jälkeen jonkin asunnon ovi paiskattiin kiinni ja paikalta poistuttiin kiireellä.

Naapurit olivat kukin tahollaan hieman epävarmoja siitä, mistä äänet tarkalleen tulivat, eikä kukaan ilmoittanut asiasta eteenpäin.

Asia ei kuitenkaan jäänyt siihen. Taloyhtiö järjesti päivällä pihatalkoot, ja asukkaat ruotivat kuulemaansa siellä yhdessä.

Todettiin yksissä tuumin, että mökä oli todennäköisesti tullut asunnosta, jossa asui kolmekymppinen mies sekä tämän ex-naisystävä.

Eräs asukkaista soitti uhrin ex-naisystävälle. Nainen oli kaukana matkoilla, mutta kertoi, ettei mies ollut ollut WhatsAppissa linjoilla aamukahdeksan jälkeen.

Huoli heräsi.

"Hirveetä, hirveetä huutoo"

Ilmoitus hätäkeskukseen tehtiin pian tämän jälkeen, puolenpäivän jälkeen. Puheluita oli ilmeisesti useampia, mutta poliisin esitutkintamateriaaliin on poimittu niistä vain yksi.

Soittaja kertoo ensin, että asukkaat kuulivat aamulla rapusta ”hirveetä, hirveetä huutoo”.

– Ja ei vaan aamulla ja ei osattu oikein sillon sanoo, että mistä se on kuulunu. Nyt meillä on pihatalkoot nyt täs pihalla. Ja täs on useempi naapuri, ni oikeestaan nyt tiedetään, et mist asunnosta se on kuulunu, mies jatkaa.

Naapurit olivat käyneet asunnon ovellakin. Kukaan ei ollut tullut avaamaan.

– Ja ollaan käyty ovee pimputtaa. Siellä ei vastaa kukaan. Ja tota tos on yks naapuri kuullu, et juostu erittäin reippaasti pois sen jälkeen, ni vähän huolestuttaa, et onkohan siellä henkilö enää hengissä, soittaja kertoo.

Poliisipartio saapui paikalle kello 14.55.

Hätäkeskukseen soittaneen miehen paha aavistus osoittautui oikeaksi. Oven takana odotti poliisia karu näky.

Uhri makasi verilammikossa

Eteisen lattialla retkotti kuolleena kolmekymppinen mies. Alusta alkaen oli selvää, että kuolema oli kaikkea muuta kuin luonnollinen.

Ruumiin alle oli poliisin ottamien kuvien perusteella kertynyt massiivinen verilammikko, ja verijälkiä oli asunnossa muutenkin pitkin seiniä ja lattioita. Jäljet johtivat eteisestä olohuoneen suuntaan.

Paikalle kutsuttiin rikostutkijat, jotka alkoivat syynätä verijäljistä sotkeentunutta, mutta muuten yleisilmeeltään siistiä kaksiota.

Uhri tunnistettiin henkilökorttikuvasta ja yksilöivistä tatuoinneista. Oikeuslääkäri teki miehelle ulkoiset tarkastukset. Miehestä löydettiin lukuisia veitseniskuja.

Miehen todettiin joutuneen henkirikoksen uhriksi.

Epäilty surma-ase löytyi heti

Poliisin tutkijat selvittivät muun muassa roiskejäljistä, että verityö oli tehty asunnon keittiössä.

Uhri oli väkivallan jälkeen tai sen aikana siirtynyt tai siirretty keittiöstä eteiseen, sillä verijäljet jatkuivat lähes katkeamatta keittiöstä sinne saakka.

Epäilty surma-ase löydettiin nopeasti, sillä se oli keittiön lattialle jätetyssä paperikassissa. Vihreäkahvaisen veitsen terä oli selvästi verinen. Tämän lisäksi keittiön lattialta löydettiin teräosasta vääntynyt perinteinen kuorimaveitsi.

Epäiltyjä tekijöitä jouduttiin sen sijaan hakemaan hieman kauemmin. Ensimmäinen miehistä otettiin kiinni vasta lokakuun lopussa, toinen marraskuun alussa.

Tapauksessa oli esitutkintavaiheessa muitakin epäiltyjä, mutta syytteeseen henkirikoksesta päätyi lopulta vain tämä mieskaksikko.

Tunsivat ennestään

Molemmat epäillyistä tunsivat uhrin ennestään. Toinen jopa asui samassa talossa uhrin kanssa. Toisella miehistä puolestaan oli ollut aiemmin riitaa uhrin kanssa. Erimielisyydet olivat liittyneet kadonneeseen omaisuuteen.

Poliisi sai esitutkinnassa selville, että miehet olivat istuneet kahden muun henkilön kanssa iltaa kaksi päivää ennen henkirikosta. Tilaisuudessa oli erään poliisin kuuleman todistajan mukaan puhuttu pahaa myöhemmin henkirikoksen uhriksi joutuneesta miehestä.

Kuulusteluissa molemmat miehet olivat aluksi sitä mieltä, etteivät he liity tapaukseen millään tavalla.

Toisen miehen kertomus kuitenkin muokkautui useiden kuulusteluiden myötä sellaiseksi, että toinen miehistä olisi kertonut hänelle lyöneensä uhria kahdesti veitsellä.

Ilmiannettu mies kiisti teon tyystin viimeiseen kuulusteluun saakka.

Poliisi kuitenkin kytki miehet rikospaikkaan muun ohella veristen kengänjälkien ja DNA-tunnisteiden perusteella.

"Öögat auki, häntää peräs"

Poliisi selvitti myös, että miehet olivat pitäneet tiiviisti yhteyttä väitetyn verityön jälkeen. Toinen oli jopa ostanut väitetylle rikoskumppanilleen R-kioskilta uuden puhelinliittymän.

Poliisitutkinnassa miesten välisestä yhteydenpidosta pomppasi esiin muun muassa viesti, jossa sanottiin "öögat auki, häntää peräs, ei mitään sinisii".

Lokakuun lopulla miesten keskisestä puhelusta puolestaan tallennettiin pohdintaa, jonka voi olettaa liittyvän henkirikoksesta käynnistyneeseen rikostutkintaan:

– Toivon et ymmärrät, et mun pitää näyttää, olla vitun vihanen sulle vaikka en oliskaan. Toivon et vaihdat tän numeron nopeesti. Jos meil on mitää tsäänssii selviytyy noist kuulusteluista niin mun pitää olla sulle vihanen. Jos joku näkee mult yhtään rakkautta tai sympatiaa sua kohtaan ni meist kukaan ei tuu selvii tost prosessista.

Henkirikoksen jälkeen toinen miehistä oli tehnyt satoja verkkohakuja muun muassa hakusanoilla "Laajasalo rikos", "Laajasalo poliisi" ja "murha", etsinyt tietoa Laajasalon tapahtumista murha.info-keskustelupalstalta sekä lukenut uutisjuttuja erilaisista rikoksista ja poliisitehtävistä.

Syyttäjä vaatii elinkautista

Tapausta alettiin puida Helsingin käräjäoikeudessa maaliskuun alkupuolella. Syyttäjän näkemys on, että mieskaksikko murhasi uhrin yhdessä ja yhteistuumin.

Syytteen mukaan miehet olivat menneet asunnolle ja lyöneet uhria tämän asunnosta löydetyllä keittiöveitsellä sekä tuntemattomaksi jääneellä sahalaitaisella veitsellä yhteensä ainakin 32 kertaa eri puolille vartaloa.

Väkivallan aikana uhri oli käskenyt tekijöitä lopettamaan ja yrittänyt huutaa apua. Mies päätyi väkivallan voimasta lattialle, mutta tekijät jatkoivat siitä huolimatta.

Syyttäjän mukaan rikos oli kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska tekijöitä oli kaksi, he olivat valmistautuneet väkivaltaan ja uhrille tehtiin väkivaltaa tämän omassa kodissa täysin yllättäen, eikä mies kyennyt edes puolustautumaan. Lisäksi kymmeniä veitseniskuja käsittänyt teko osoitti syyttäjän mielestä sitkeää surmaamispyrkimystä.

Kummallekin miehelle vaaditaan elinkautista vankeusrangaistusta murhasta.