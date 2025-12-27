Luisumaan lähtenyt perävaunu koitui kuljettajan kohtaloksi.

Pyyhkijät pyyhkivät tuulilasia ja rekan valot valaisevat pimeää tietä ja maisemaa. On lokakuu Posiolla Lapissa. Lastaamatonta tukkirekkaa ajava kuljettaja näkee pimeydestä edessään kajastavat toisen rekan valot. Tuo hetki jää kuljettajan viimeiseksi.

Edellä kuvailtu tilanne tallentui kuljettajan kojelautakameraan hetki ennen kohtalokasta törmäystä.

Lastaamatonta tukkirekkaa kuljettanut mies kuoli valtatie 5:llä Posiolla 11. lokakuuta 2023 tapahtuneessa turmassa.

Ei turvavyötä, turvatyynyt eivät lauenneet

Onnettomuus tapahtui, kun vastaantulevan, puulastissa olevan ajoneuvoyhdistelmän perävaunu oli lähtenyt luisumaan vastaantulevien kaistalle, osuen lopulta toiseen tukkirekkaan. Tukkirekan kuski kuoli törmäyksessä.

Onnettomuuspaikalla oli 80 kilometrin nopeusrajoitus, ja tapahtuma-aikaan oli pimeää, satanut lunta tai räntää ja tienpinta on ainakin ajoneuvojen törmäyskohdassa ollut luminen.

Turmassa kuollut kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä, eikä rekan turvatyynyt lauenneet. Hän ajoi alhaisempaa nopeutta kuin mitä nopeusrajoituksen mukaan olisi saanut. Sen sijaan vastaan tulleen ajoneuvon kuljettaja ajoi hieman ylinopeutta.

Tapahtumat ennen onnettomuutta tallentuivat kojelautakameraan, mutta koko tilannetta ei siinä näy. Poliisin teknisen tutkinnan mukaan tallennus oli olettavasti katkennut onnettomuuden seurauksena, eikä tiedostoa pystytty toistamaan käytettävissä olevilla mediasoittimilla.

Näin toisen rekan kuski kertoi tapahtumista

Toisen rekan kuljettaja kiisti syytteet kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Kuljettajan mukaan hän oli noudattanut huolellisuutta ja varovaisuutta olosuhteet huomioon ottaen valmistautuessaan kohtaamaan vastaan tulevan ajoneuvon nähtyään sen ajovalot ennen mutkaa. Tähän oli liittynyt myös ajonopeuden vähentäminen.

Kuljettajan mukaan hänestä riippumattomasta syystä perävaunu ei seurannut vetoautoa, vaan ajautui vastaantulevien kaistalle ja kaatui.

Kuljettajan mukaan toisen rekan kuljettajan vammat olisivat todennäköisesti olleet paljon lievemmät, eikä hän olisi kuollut onnettomuuden seurauksena, mikäli auton turvatyynyt olisivat lauenneet ja hän olisi käyttänyt turvavyötä onnettomuushetkellä.

Liikaa nopeutta

Oikeus totesi, että riippumatta siitä, onko tukkilastissa olleen rekan kuljettaja ajanut törmäyshetkellä vähäistä ylinopeutta, on ajoneuvoyhdistelmän nopeus ollut olosuhteisiin ja kuorman laatuun nähden liiallinen, vaikka hän olisi ajanut suurinta sallittua nopeutta.

Oikeuden mukaan onnettomuuden syynä oli liiallinen nopeus.

Turvavyönkäytöstä oikeus totesi, että turvavyön käyttäjällä on paremmat mahdollisuudet selvitä tieliikenneonnettomuudessa hengissä tai ainakin lievemmin vammoin kuin sellaisella henkilöllä, joka ei ole käyttänyt turvavyötä. Tämä ei oikeuden mukaan kuitenkaan yksistään osoita, että kuljettaja olisi selvinnyt onnettomuudessa hengissä käyttämällä turvavyötä.

Oikeuden mukaan turvatyynyn laukeamattomuus on ollut tapahtumienkulussa ulkoinen ja täysin sattumanvarainen sekä molempien toiminnasta riippumaton tekijä.

Lapin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1998 syntyneen miehen marraskuussa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta 60 päivän ehdolliseen vankeuteen.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siihen on mahdollista hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen.