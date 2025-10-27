Ukraina on kohdistanut viime aikoina lukuisia laajoja droonihyökkäyksiä syvälle Venäjän rajojen sisäpuolelle.

Venäjän ilmapuolustusjärjestelmät tuhosivat yön aikana 193 ukrainalaista droonia, uutistoimisto Reuters kertoo.

Niistä 34 oli suunnattu Moskovaan ja 47 Brjanskin alueelle, Venäjän viranomaiset ilmoittivat maanantaina.

Ukrainan rajalla sijaitsevassa Brjanskissa ukrainalainen drooni osui minibussiin, jolloin kuljettaja kuoli ja viisi matkustajaa loukkaantui, kertoi alueen kuvernööri Alexander Bogomaz Telegram-viestisovelluksessa.

Moskovaan lentäneet droonit ammuttiin alas kuuden tunnin aikana, kertoi Venäjän pääkaupungin pormestari Sergei Sobyanin Telegramissa.

Moskovassa ei raportoitu vahingoista, mutta Venäjä harvoin paljastaa Ukrainan iskujen aiheuttamien vahinkojen koko laajuutta, ellei siviilejä tai siviilikohteita ole mukana. Venäläisviranomaisten väitteitä uhreista tai vahingoista ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.