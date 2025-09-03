Venäjä hyökkäsi Ukrainaan yli 500 droonilla – Puolalta hävittäjät ilmaan

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan sadoilla drooneilla viime yönä.
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan yön aikana yhteensä yli 500 droonilla ja useilla ohjuksilla, kertoo ukrainalaismedia. Ukrainan ilmavoimat kertoi, että Venäjä kohdisti maahan kaikkiaan yli 500 droonia, 16 Kalibr-ohjusta ja kahdeksan X-101-risteilyohjusta, raportoi Kyiv Independent.
Ukraina kertoo torjuneensa 430 droonia ja 21 ohjusta.
Iskuja sekä torjumisesta tullutta romua osui kymmeniin kohteisiin eri puolilla maata, ja viiden ihmisen kerrottiin haavoittuneen Znamjankan kaupunkiin tehdyssä iskussa. Venäjän kohteena näyttää olleen Ukrainan energiaverkko.
Puolan asevoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että Puolan ja liittoutuneiden maiden hävittäjiä hälytettiin turvaamaan Puolan ilmatilaa Ukrainaan tehtyjen iskujen vuoksi. Asiasta kertoi Kyiv Post.