Ukraina: "Massiivinen hyökkäys" Venäjälle

Venäläislähteiden mukaan kyse oli yli 200 dronen hyökkäyksestä.

Ukraina sanoo tehneensä "massiivisen hyökkäyksen" Venäjälle.

Ilmahyökkäys osui useisiin kohteisiin Engelsissä, Saratovissa, Kazanissa, Branjskissa, ja Tulassa, väittää korkea-arvoinen ukrainalaisviranomainen.

Iskut kohdistuivat asetuotantolaitoksiin, öljynjalostamoihin ja varastoihin, Ukrainan disinformaation vastaisen keskuksen johtaja Andriy Kovalenko väitti.

Vahvistettua tietoa hyökkäysten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ei ole.

Sotaa seuraavat venäläiset Telegram-kanavat puolestaan väittävät Venäjän ampuneen alas yli 200 dronea yön aikana.

Venäläislähteiden mukaan Ukraina hyökkäsi Venäjälle myös yhdysvaltalaisilla ATACMS-ohjuksilla.

Väitteitä ei ole vahvistettu.

Venäjä kommentoi virallisesti vain harvakseltaan Ukrainan ilmahyökkäysten mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.

Poikkeuksiakin on nähty, joskin tuolloin kyse on ollut usein siitä, että Venäjä on samassa yhteydessä syyttänyt Ukrainan käyttäneen onnistuneisiin iskuihinsa länneltä saamiaan aseita.

Näillä väitteillä on ollut selkeä propagandatarkoitus, sillä Kreml katsoo vähintään julkisessa viestinnässään Venäjän sotivan Ukrainassa puolustusliitto Natoa vastaan.

Ukraina on tehnyt sodan aikana suuren määrän vahvistettuja ilmahyökkäyksiä Venäjän puolelle. Ukrainan ilmaiskut ovat kohdistuneet suurelta osin Venäjän öljyntuotantoon ja toisaalta sen kykyyn tehdä omia ilmahyökkäyksiä.

Viime vuonna Venäjän ilmahyökkäysten määrä Ukrainan sotilas- ja siviilikohteita vastaan kasvoi ja samalla niistä tuli myös tuhoisempia johtuen pitkälti Ukrainan ilmatorjunnan heikentymisestä.

Venäjän puolustusministeriön ilmoitusten mukaan maan ilmapuolustus pudotti viime vuoden aikana yhteensä 7 300 dronea Venäjällä, maan uutistoimisto Tass laskee. Venäjän väitteitä alas ammuttujen dronejen määrästä ei ole vahvistettu.

Yksi neljäsosa näistä dronehyökkäyksistä kohdistui Tassin mukaan Belgorodin alueelle, joka sijaitsee Ukrainan Harkovan pohjoispuolella.