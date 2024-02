Järjestöjen mukaan moni on joutunut esimerkiksi pyytämään toista, halvempaa lääkettä tai lykkäämään lääkkeen hankkimista sen hinnan vuoksi.

– On todella huolestuttavaa, että monet joutuvat tekemään kompromisseja pitkäaikaissairautensa hoidossa rahan vuoksi. Elinkustannusten nousu viime vuosina on entisestään vaikeuttanut tilannetta, järjestöjen tiedotteessa sanotaan.

"Lääkekattouudistus toteutettava viipymättä"

Haasteita on järjestöjen mukaan varsinkin erityisen kalliita lääkkeitä käyttävillä. Niiden käyttäjät joutuvat tyypillisesti maksamaan lääkekorvausten vuosiomavastuun eli lääkekaton yhdessä tai kahdessa osassa heti vuoden alussa.

Vuonna 2024 vuosiomavastuu on hieman alle 630 euroa.

– Lääkekaton maksaminen useammassa osassa on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan. Tulosten perusteella on selvää, että uudistus on toteutettava viipymättä, järjestöt toteavat.