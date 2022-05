Yksityisten terveyspalvelujen hinnat nousseet reilusti muita palveluja vauhdikkaammin, kysyntää riittää silti etenkin lapsiperheissä: "Voidaan puhua kansan jakautumisesta kahtia"

Terveydenhuoltopalvelujen tuottajahinnat ovat nousseet keskimäärin yli 18 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2021. Tilastokeskuksen mukaan sen sijaan kaikkien palvelujen tuottajahinnat on nousseet samassa ajassa keskimäärin vajaat 8 prosenttia.

"Kilpailijoita on niin vähäinen määrä, että siellä ei hirveästi enää ole ostettavaa"

Lääkäripalveluyritysten määrä on vähentynyt yli tuhannella vajaassa kymmenessä vuodessa, kertoo Tilastokeskus. Niitä oli vuonna 2020 noin 5840 kappaletta.

– Markkinat alkavat olla jo niin keskittyneitä, eli kilpailijoita on niin vähäinen määrä, että siellä ei hirveästi enää ole ostettavaa, sanoo tutkimuspäällikkö Riina Hiltunen Turun kauppakorkeakoulu CCR:stä.

Kolme suurinta ovat todella suuria

Lääkäripalveluista Kela-korvausta saaneiden osuus väestöstä on pysynyt jo pidempään tasaisena. Tämä siitäkin huolimatta, että Kela-korvausten taso on pienentynyt ja asiakashinnat ovat nousseet. Tutkijan mukaan yksi syy on yksityisten sairauskuluvakuutusten lisääntyminen.