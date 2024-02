Suunnitelma sairaalaverkon karsimisesta ei vakuuta hyvinvointialuejohtajaa: "Joku taho on päättänyt lopputuloksen ja sille keksitään perusteet"

– Ohjausryhmän jäsenenä sanoisin, että työryhmä on varmasti käynyt aihetta kokemuspohjaansa perustuen läpi omasta kapeasta näkökulmastaan ihan ansiokkaasti. Arvostan jokaisen työryhmän jäsenen asiantuntemusta ja ammattitaitoa hyvin korkealle. En halua arvostella heitä, vaan korostan että tämän ajoitus ja prosessi ei ole ollut toimiva, sanoo Kanta-Hämeen hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen .

– Sitä on vähän vaikea ymmärtää. Tässä väkisin herää sellainen ajatus, että joku taho on päättänyt lopputuloksen ja sille keksitään ympärille perusteet. En vain osaa sanoa mikä se taho on. Olen siinä käsityksessä, että poliittisesti asiaa ei juuri ole ohjattu.