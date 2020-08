Kymmenien hyvätuloisten epäillään hakeneen vähävaraisille tarkoitettuja maskeja, osissa jakelupisteistä maskit ovat jo loppuneet: "Vetoan ihmisten omaantuntoon"

Kymenlaaksossa on kuitenkin huomattu ja huolestuttu siitä, että ilmaisia maskeja eivät hae vain ne, jotka niitä tarvitsevat.

Mäntynen painottaa, että ilmaisten maskien on tarkoitus turvata yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat.

Kymmeniä hyvätuloisia väärinkäyttäjiä

– Useista tutuista kasvoista on informoitu, sanoisin, että puhumme kymmenistä tapauksista. Yksikin hakija, joille maskeja ei ole tarkoitettu, on liikaa, koska maskit on tarkoitettu vähävaraisille ja pienituloisille ihmisille.