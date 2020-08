Koronatilanne kohentunut Ruotsissa Suomen-vastaisella rajalla – "Rajan tuntumassa ei juurikaan tartuntoja"

– Naapurimme Ruotsi on ilahduttavasti siirtymässä tilanteeseen, jossa tauti ei enää samalla tavalla leviä väestössä, Puumalainen sanoi tiedotustilaisuudessa aamupäivällä.

Ruotsin ja Suomen välinen raja on Ruotsin puolella kokonaisuudessaan Norrbottenin läänin alueella.

– Norbottenilla ilmaantuvuus on ollut pahimmillaan yli sata tapausta kahden viikon tarkastelujaksolla. Nyt tuo luku on 20, joten suunta on parempaan. Aivan rajanpinnassa tautitapauksia ei ole oikeastaan viime aikoina esiintynyt, Puumalainen sanoi.