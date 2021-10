Facebookia syytetään lasten ja nuorten vahingoittamisesta – Näin somejätti yrittää hallita tilannetta

Sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Harto Pönkä tiivisti Mtv:n Uutisaamussa Haugenin viestin kongressille, jonka mukaan sosiaalisen median jättiläisen toiminta on monin tavoin vastuutonta, käyttäjille haitallista.

– Haugen vahvisti muun muassa sen, mikä on jo vuosia noussut tutkimuksissa esille, että Facebookin käyttö ja sen algoritmit ovat käyttäjille monella tavalla käyttäjille haitallisia. Käyttäjä pyritään koukuttamaan, eikä disinformaatiota, vihapuhetta tai salaliittoteorioiden leviämistä pyritä kitkemään samalla tavalla, Pönkä summaa.

– Niissä valvontatiimeissä, joissa tietovuotaja Haugen työskenteli, on nähty valtiollista kansalaisten seurantaa, jopa vakoilua. Facebookilla ei enää riitä resurssit valvontaan ja siihen puuttumiseen ja se on pyrkinyt selittämään näitä monella tavalla parhain päin.

Koko yhteiskuntaa koskeva keskustelu

– Ne ovat pitkäkestoisi ja laajamittaisia ja koko ongelman avaruutta on vaikea ymmärtää, Uski toteaa.

– Globaalissa mittakaavassa puhutaan todella isoista asioista. Lasten kokeman vääryyden lisäksi on kyse myös demokratian heikentymisestä. Meidän poliittiseen päätöksen tekoon vaikutetaan ja ihmisten käyttäytymiseen vaikutetaan ja arkisena Facebookin käyttäjän tätä vaikuttamista on vaikea ymmärtää.

– Useasti se sisältö on esimerkiksi todella hirveää, ällöttävää, ja joka herättää tunteita. Edellisten Yhdysvaltojen presidentin vaalien aikana algoritmejä muutettiin engagementin (suom. sitoutuneisuus) osalta, niin, ettei tiettyjä sisältöjä suosittaisi ja lietsottaisi vaan niitä tasapuolistettaisiin. Haugenin väitteiden mukaan nyt Facebook kuitenkin on palannut tähän vanhaan malliin, jolloin tuo ”engagement” painottuu, mikä on todella kyseenalainen juttu, Uski toteaa.