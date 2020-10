Kyberturvallisuuden professori Vastaamo-tietomurrosta: "Tämä on vakava yhteiskunnallinen tilanne"

– Puhutaan arkaluonteisista ihmisten terveystiedoista, potilaskertomuksista, jotka ovat nyt päässeet vääriin käsiin. Tämä on kyllä vakavaa, ei pelkästään yksittäisen Vastaamo-yrityksen kannalta, vaan tämä on vakava yhteiskunnallinen tilanne, Limnell totesi MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Psykoterapiakeskus Vastaamo kertoi keskiviikkona joutuneensa tietomurron ja kiristyksen kohteeksi, jonka seurauksena sen asiakkaiden luottamuksellisia tietoja on joutunut vääriin käsiin.

"Lukuisat ihmiset ovat olleet suoraan yhteydessä"

– Viime päivien aikana lukuisat ihmiset ovat olleet suoraan minuun yhteydessä ja kysyneet, miten tilanteessa tulee toimia. Esimerkiksi he itse tai joku sukulainen on ollut tietovuodon mahdollisena kohteena. Huoli on suuri.