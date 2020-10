KRP niukkasanainen Vastaamo-tutkinnasta: Ainakin nämä 5 keskeistä kysymystä ovat täysin auki

1. Mikä on Vastaamon vastuu?

Tutkinnassa poliisi selvittää, onko kaikkia tietosuojavelvoitteita noudatettu. Vielä on siis auki, onko yritystä syytä epäillä rikoksesta.

2. Milloin tietomurto tapahtui?

Keskusrikospoliisin mukaan Vastaamo teki poliisille rikosilmoituksen tietomurrosta ja kiristyksestä syyskuun lopussa. Poliisi ei vielä ole saanut vahvistettua sitä, milloin tietomurto on tehty.

Viranomaisten mukaan on mahdollista, että murto on tapahtunut paljon aiemmin kuin kiristys on alkanut.