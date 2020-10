Sisäministeri Ohisalo Ylelle: Avainministerit koolle Vastaamon tietomurron takia: "Tässä pitää toimia nopeasti"

Ohisalo sanoo, että tekijät on tärkeä saada kiinni nopeasti, jotta kiristysvyyhti voidaan pysäyttää.

Vastaamoa koskeva tietomurto on kohdistunut kymmenientuhansien asiakkaiden tietoihin, joista osa on jo julkaistu.

Ohisalo sanoo, että kriisiapua tulee nyt järjestää kaikin mahdollisin keinoin. Hän sanoi myös, että viranomaistahojen ruuhkautuminen tapauksen vuoksi kertoo siitä, että myös tältä osin on selvitettävä, miten asioita voidaan hoitaa paremmin jatkossa.

Poliisi: Kiristysviestin ohjeita ei tule noudattaa

Eilen useat ihmiset kertoivat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että he ovat saaneet henkilökohtaisia kiristysviestejä tietomurtoon liittyen.

Osa kiristysviestin saaneista on ottanut yhteyttä myös STT:hen.

Psykoterapiakeskus Vastaamo julkaisi myöhään lauantaina nettisivuillaan tiedotteen, jossa se vastaa esimerkiksi kysymykseen siitä, mitä tietoja asiakkaista on sen järjestelmiin kirjattu.

– Vastaamon asiakasrekisterissä on asiakkaan yhteystiedot ja henkilötunnus. Näiden perusteella kullekin asiakkaalle luodun asiakasnumeron alla on hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen manuaalisesti kirjaamia tietoja. Keskusteluita ei ole litteroitu, vaan kirjaukset ovat suppeampia ammattihenkilön kirjauksia, tiedotteessa sanotaan. Asiakastiedoissa voi olla myös hoitosuunnitelmia ja hoidollisia tavoitteita ja viranomaisille tai asiakkaalle itselleen tehtyjä lausuntoja, Vastaamo kertoo.

Yritys kertoo tiedottavansa tietosuojalainsäädännön velvoittamalla tavalla kaikkia asiakkaitaan, joiden tiedot ovat tämän hetken tiedon valossa joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi. Asiakkaita lähestytään ensisijaisesti sähköpostitse.Kiristäjä on otsikoinut lähettämiään sähköposteja esimerkiksi sanoilla Vastaamo Tiedotus ja uhrin nimellä. Vastaamo painottaa, että nämä viestit eivät ole yrityksen lähettämiä.

Vastaamo : Suunnitellut terapiat jatkuvat

asrekisteri marraskuussa 2018. Tietomurron seurauksena asiakkaiden luottamuksellisia tietoja on vuotanut marraskuun 2018 loppua edeltävältä ajalta. Lisäksi on Vastaamon mukaan todennäköistä, että järjestelmään on tunkeuduttu myös marraskuun lopun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana.