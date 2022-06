Kuusamon Suurpetokeskus: "Aina-karhun tarhaoloja on moitettu perusteettomasti" – Epäkohdista kertonut MTV sai Ylelle toimitetun tiedotteen pyynnöistä huolimatta vasta illalla

Suurpetokeskuksen tiedotteessa todetaan muun muassa, että Aina-karhun tarhaolosuhteita on moitittu perusteettomasti. Keskus kuvaa karhun vointia hyväksi ja hoitoa asialliseksi.

Tiedotteen mukaan Karjalainen oli tarkastuspäivänä lääkärissä, kun Aina-karhu oli häkissä

Tuoreen tiedotteen mukaan keskus on myös syvästi pahoillaan siitä, että vuosia vanhoja viranomaisten huomioita epäkohdista, jotka on korjattu ja hyväksytty viranomaisten toimesta, on nostettu esiin.