MTV selvitti: Kuusamon Suurpetokeskuksessa arveluttavaa eläintenpitoa – karhujen sisäsiittoisuutta, vaarallisia aitoja ja eläinsuojeluilmoituksia

MTV selvitti, että aitausten kunto on ollut yksi viranomaisten kestohuolenaiheista eläintarhaan liittyvien tarkastuskäyntien yhteydessä. Samalla selvisi muita eläintenpidon epäkohtia ja epäeettistä eläintarhatoimintaa, kuten karhusisarusten lisäännyttämistä keskenään.

Kuusamon Suurpetokeskus on useasti laiminlyönyt eläinsuojelulain velvoitteita ja sen eläimistä on tehty eläinsuojeluilmoituksia.

Kuusamolainen ”karhujen orpokoti” antaa toiminnastaan varsin vaatimatonta kuvaa. Silti samaan aikaan se on käärinyt toiminnastaan valtavia voittoja.

Ilvesten aidassa karkaamisvaara

Suurpetokeskuksella on ja on ollut karhujen lisäksi tiluksillaan ilveksiä, kettuja, poroja ja koirasusia.

Puutteita on myös korjattu, mutta välillä viranomaisen määräyksiin ja suosituksiin on reagoitu hyvin hitaasti. Osalle viranomaisten ohjeista ja suosituksista viitataan edelleen kintaalla.

Tässä artikkelissa on keskitytty kaikkein olennaisimpiin epäkohtiin eläintenpidossa, joita eläintarhassa on esiintynyt viime vuosina.

Viranomaisten tarkastusraporteista käy ilmi, että eläinten aitausten kuntoon on kiinnitetty huomiota useampana vuonna.

Viime viikolla tarkastuksella käynyt aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Minna Haataja-Koskinen kertoo MTV:lle, että aidoista on nyt jälleen löytynyt korjattavaa rakenteiden osalta.

– Ei semmoisia kannata ajatellakaan. Meillä on hyvät aidat muuten. Ne ovat vahvistettuna jo ennestään ja lisää vahvistetaan, missä rauta kuluu iän myötä.

Ilveslauma sai lisääntyä hallitsemattomasti ja pennut lopetettiin

Vuonna 2017 aluehallintoviraston läänineläinlääkärille selvisi, että ilveksille oli tuona keväänä syntynyt pentuja, jotka oli lopetettu, koska eläintarhassa ei ollut enempää tilaa. Kaikki eläintarhan kuusi ilvestä majailivat samassa tarhassa, vaikka luonnossa ilves on yksineläjä.

– Ilveksiä on kaksi naarasta ja kaksi urosta sekä niiden pennut. Ilvekset lisääntyvät keskenään ja lukumäärää karsitaan joko lopettamalla pentuja tai sitten vanhimmasta päästä aikuisia. Tällä kertaa ylimääräisille ilveksille saattaa löytyä myös ulkopuolinen ostaja / eläimiä vaihdetaan eläintarhojen kesken, syksyn 2018 tarkastusraportissa selvennetään.

Tuolla käynnillä Sulo Karjalainen on puhelimitse vastannut valvontaeläinlääkärille, etteivät ilvekset ole sukua keskenään.

Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti sanoo, että hyvissä eläintarhoissa eläinten pennutus on suunnitelmallista. Joskus pentuja päätetään teettää, vaikka olisi tiedossa, ettei niille välttämättä löydy uutta eläintarhapaikkaa. Silloin edessä voi olla pennun lopetus.

– Meillä ei ole tällaisia päätöksiä kovinkaan monta vuodessa. Ja ne ovat ennakkoon mietittyjä tilanteita. Silloin on todettu, että lisääntyminen on emojen hyvinvoinnin kannalta niin tärkeää.

Tronttia on haastateltu tätä juttua varten yleisellä tasolla koskien eläintarhatoimintaa ja karhujen hyvää hoitoa.

Erimielisyyttä silmätikuksi joutuneen koirasuden hyvinvoinnista

Suurpetokeskuksen eläimistä on tehty myös eläinsuojeluilmoituksia.

Sulo Karjalaisen silloisen selityksen mukaan karvaton alue johtui vanhasta vammasta, ja koira on hänen mukaansa kulkenut epänormaalilla tavalla jo pitkään, ehkä aina. Karjalaisen mukaan eläin ei kärsinyt.

Juuso-karhun maalausharrastuksesta moitteita

Kuusamon Suurpetokeskus on hankkinut varsin runsaasti julkisuutta Juuso-karhun ”maalausharrastuksella”.

Viranomainen puuttui jo vuonna 2016 taulujen maalaustoimintaan. Aluehallintovirasto moitti taulujen maalaamista ihmisen viihdyttämiseen ja eläintarhan mainostamiseen tähtääväksi toiminnaksi eikä karhun lajinomaiseksi virikkeeksi. Suurpetokeskukselle muistutettiin, että petoeläinten käyttö sirkuksessa ja siihen verrattavassa näytöksessä on kiellettyä.

Tästä huolimatta maalaustoimintaa eläintarhassa on jatkettu. Kysyttäessä maalaustoiminnasta Sulo Karjalainen vastaa haastattelussa tiukasti:

– Millä se viranomainen perustelee tämmöistä? Joka aamu karhun kanssa suukotellaan, halataan ja ollaan ihan kuin koiran kanssa. Tämä on viranomaiselta aliarviointia, eli yliarviointia, että pitäisi olla niin kuin he ovat. Minä pidän tätä aivan käsittämättömänä juttuna.

Kuusamon Suurpetokeskus on julkisestikin kehuskellut sen vetonaulaeläimen Juuso-karhun olevan miltei 500 kiloinen, ja sen kerrotaan olevan perso karhun nimeä kantaville munkeille. Erinäisissä yhteyksissä Suurpetokeskus on myöntänyt syöttävänsä karhuille myös nallekarkkeja.

– Pitäisin erittäin törkeänä sitä, jos ruvettaisiin rajoittamaan eläimen painoa ruoilla. Koska luonnossa olevilla eläimillä on pitkät paastoajat ruoan suhteen ja paljon joutuvat liikkumaan sen takia, ettei niillä pääse paino nousemaan millään.

Juuson pään heijaus puolelta toiselle kiinnitti eläinlääkärin huomion

Merkityksetöntä liikesarjaa toistava Juuso-karhu on huolettanut viranomaisia jatkuvasti.

Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontin mukaan karhun voimakas leimaantuminen ihmiseen voi aiheuttaa sille stereotyyppistä käytöstä. Hän kommentoi yleisellä tasolla, että leimaantuminen voi olla erityisen voimakasta silloin, jos karhunpennun pääasiallinen hoitaja on ihminen.

– Henkilökohtainen mielipiteeni on, että siitä on haittaa eläimelle. Silloin elämä karhuna ei onnistu samalla tavalla kuin elämä emon kasvattamana. Ihmiseen leimaantuminen voi aiheuttaa eläimelle stereotyyppistä käyttäytymistä. Tiedetään, että eläin saattaa liikkua edestakaisin tai nuolla puunrunkoa tai kiveä, purkaakseen omaa oloaan. Eläin ei välttämättä opi tekemään karhulle hyviä juttuja, jos ihminen on sen ainut hoitaja.