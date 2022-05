Tukes löysi Kuusamon Suurpetokeskuksesta puutteita asiakkaiden turvallisuudessa – eläintarha kiinni kesäkuun loppupuolelle

Tukesin tarkastuksella ilmeni, että eläintarhan turvallisuudessa on parannettavaa.

Tarkastuksella kävi muun muassa ilmi, että vaarojen tunnistamista ei ole dokumentoitu ja tarhojen aitauksissa on korjattavaa. Eläintarhasta ei myöskään löytynyt ennalta mietittyjä, kirjattuja ja harjoiteltuja varautumistoimenpiteitä tai toimintamalleja esimerkiksi karhun karkaamistilanteeseen.

– Kehotus on osoitus siitä, ettei palvelu mahdollisesti täytä lainsäädännön minimivaatimuksia, Tukesin tarkastusraportissa luonnehditaan.

Jäntti: Aidat korjataan ja eläintarhaa parannetaan

– Karhujen ruokailutilojen uusiminen on ollut jo tapetilla pitkänkin aikaan. Meillä on valmiit elementit olemassa ja niitä aletaan tässä kasailemaan. Kyse on juuri siitä paikasta, mistä Tara oli päässyt pakenemaan. Hän oli käyttänyt työkalua murtaessaan aitaverkon, Jäntti kertoo karhun karkaamistilanteesta.