Tarkastuskäynti paljasti pysäyttävät olot: Aina-karhua pidettiin ahtaassa ja kuumassa häkissä ilman vettä talven yli

– Luukku on kiinnitetty rautalangalla, jotta karhu ei saa nostettua luukkua ylös häkissä ollessaan. Häkin takaosassa on kasassa Rutirex -kuivikelastua, häkissä ei ole vesiastiaa. Karhu mahtuu seisomaan häkissä, mutta se ei pysty nostamaan päätään ylös normaaliasentoon. Karhun säkäkorkeus on arviolta n. 70-75 cm, sillä sen selkä miltei koskettaa häkin kattoa sen ollessa seisaallaan. Karhun on mahdotonta nousta takajaloilleen häkissä. Karjalainen varmistaa eläinlääkärien oletuksen, että Aina on uroskarhu, tarkastuskertomuksessa luonnehditaan.