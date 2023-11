Kuulustelut: Järjestyksenvalvojat kokivat jakavansa "opetuksia"

Osa väkivallasta syytetyistä Avarn Securityn järjestyksenvalvojista vaikuttaa kokeneen toimintansa oikeutettuna. He ovat poliisikuulusteluissa perustelleet käyttämäänsä väkivaltaa sillä, että se on ollut "opetus" väärin käyttäytyneille ihmisille. Kuulustelut liittyvät laajaan oikeudenkäyntiin, jossa toistakymmentä järjestyksenvalvojaa on syytettyinä työtehtävissä tehdystä väkivallasta.