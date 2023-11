Järjestyksenvalvoja sumutti kaasua yhden kasvoihin ja potki toista – sama mies syytettynä useissa tapauksissa

Järjestyksenvalvojia syytetään pahoinpitelyn lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta, ja syyttäjä vaatii heille vankeutta. Kumpikin syytetty on kiistänyt syytteet.

Syyttäjä: Potkuja keskivartaloon

Toisessa syytteessä kuvatut tapahtumat sijoittuvat niin ikään Tikkurilaan. Syyttäjän mukaan kaksi järjestyksenvalvojaa teki yhdessä Tikkurilan juna-asemalla ruumiillista väkivaltaa toistaiseksi tuntemattomalle uhrille. Haastehakemuksen mukaan syytetyt käskivät uhria poistumaan asemalta. Uhri lähti omatoimisesti kävelemään pois, mutta siitä huolimatta järjestyksenvalvojat ottivat hänestä kuljetusotteen ja veivät hänet hissiin. Siellä he pitivät uhrista kiinni ja toinen syytetyistä painoi uhria alaspäin samalla kun toinen potki uhria polvella keskivartaloon. Sen jälkeen järjestyksenvalvojat ottivat uhrin kuljetusotteeseen ja toinen heistä väänsi uhrin rannetta kipua aiheuttavalla tavalla.

Oikeudenkäynti jatkuu joulukuulle

Sama mies on syytettynä kummassakin tapauksessa, ja haastehakemusten mukaan hänellä oli molemmissa tapauksissa väkivallan suhteen aktiivinen rooli. Syyttäjän mukaan juuri hän sumutti kaasua uhrin kasvoihin ja väänsi tämän kättä kesäkuun tapauksessa. Lokakuisissa tapahtumissa hän taas oli se, joka potki uhria keskivartaloon, käy ilmi haastehakemuksesta.

Mies on syytettynä myös lukuisissa muissa rikoskokonaisuuden tapauksissa. Toistaiseksi julkiseksi on tullut jo seitsemän muutakin vyyhtiin liittyvää tapausta, joissa hän on syytettynä. Niissä häntä syytetään muun muassa perusmuotoisista ja törkeistä pahoinpitelyistä, vapaudenriistoista sekä virka-aseman väärinkäyttämisestä.