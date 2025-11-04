Jalkapallon Suomen mestaruuden maanantai-iltana varmistanut Kuopion Palloseura onnistui kesän siirtoikkunassa kilpailijoitaan paremmin. Hankinnoista vaikuttavimmaksi muodostui elokuun alussa saapunut puolalaishyökkääjä Piotr Parzyszek.
MAINOS
Futisprofeetat niputtaa
Suomi-futiksen puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa joka toinen perjantai.
32-vuotias puolalainen oli pelannut viime kaudet Puolan ja Belgian kakkostasolla. Ennen pelien alkua KuPSissa taustalla oli kuitenkin pelituntuman puutetta.
– Kerroin kaikille, että ennen tänne tuloani minulla oli tavallaan kolme kuukautta kestänyt liian pitkä loma. Ensimmäiset viikot täällä eivät niinkään olleet siis joukkueeseen sopeutumista vaan kuntoon pääsemistä. Näin harjoituskentällä, miten paljon laatua tässä joukkueessa on. Tiesin, että olisi helppoa tehdä maaleja kun saa pelata tällaisessa joukkueessa, Parzyszek sanoi MTV Urheilun haastattelussa maanantaina Kuopiossa pelatun kauden viimeisen kotiottelun jälkeen.
Parzyszek on tehnyt Veikkausliigassa 13 ottelussa seitsemän maalia ja syöttänyt kaksi. Tehdyistä maaleista jokainen on syntynyt Mestaruussarjassa. Konferenssiliigassa pelaamissaan kahdessa pelissä hän on osunut kerran.