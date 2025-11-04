– Kerroin kaikille, että ennen tänne tuloani minulla oli tavallaan kolme kuukautta kestänyt liian pitkä loma. Ensimmäiset viikot täällä eivät niinkään olleet siis joukkueeseen sopeutumista vaan kuntoon pääsemistä. Näin harjoituskentällä, miten paljon laatua tässä joukkueessa on. Tiesin, että olisi helppoa tehdä maaleja kun saa pelata tällaisessa joukkueessa, Parzyszek sanoi MTV Urheilun haastattelussa maanantaina Kuopiossa pelatun kauden viimeisen kotiottelun jälkeen.

– Tämä on vakaa seura. Kun tulin tänne ja puhuin vanhemmille pelaajille pukuhuoneessa, he selittivät, miten rakenne toimii. Meillä on selkeä omistus ja johtajuus sen alla on selkeää. Taustahenkilöt työskentelevät yhdessä ja monet ihmiset ovat olleet täällä pitkään. Sen sijaan, että jatkuvasti tapahtuisi paljon muutoksia, ihmiset tuntevat toisensa, Parzyszek virkkoi.