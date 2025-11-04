Jalkapallodynastian rakentaminen Suomessa on ollut vaikeaa tällä vuosituhannella, jos kaikkien aikojen mestaruusrohmu Helsingin Jalkapalloklubi jätetään laskuista. Kuopion Palloseura on rakentanut dynastiaansa vuosia ja on alleviivannut suunnitelmansa sekä toteutuksen onnistumista tänä vuonna monin tavoin.

KuPS eteni ensimmäistä kertaa eurokilpailun liigavaiheeseen ja saavutti toisen peräkkäisen miesten Suomen mestaruuden.

HJK:n ja KuPSin lisäksi tällä vuosituhannella kaksi peräkkäistä Suomen mestaruutta on voittanut vain Tampere United (2006 ja 2007), jota KuPSin päävalmentaja Jarkko Wiss edusti pelaajana. Hän on saavuttanut Suomen mestaruudet lisäksi Tampereen Pallo-Veikoissa (1994) ja HJK:ssa (1997).

Wiss valmensi Ilveksen pronssille 2017 ja saavutti nyt ensimmäisen Suomen mestaruutensa valmentajana.

– Pelaajana menee vaan seuraavaan hetkeen, seuraavaan kamppailuun, seuraavaan palloon ja seuraavaan tilanteeseen. Valmentajana koko kauden kuva menee päässä. Tulee hieno olo, että olemme onnistuneet antamaan pelaajille hienoja mahdollisuuksia ja ehkä tuettu heitä, Wiss mietiskeli tiistaina STT:lle.