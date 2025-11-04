Suomen mestari KuPS tekemässä muhkean tilin: "Lihava plusmerkki"
Julkaistu 56 minuuttia sitten
MTV URHEILU – STT
Jalkapallodynastian rakentaminen Suomessa on ollut vaikeaa tällä vuosituhannella, jos kaikkien aikojen mestaruusrohmu Helsingin Jalkapalloklubi jätetään laskuista. Kuopion Palloseura on rakentanut dynastiaansa vuosia ja on alleviivannut suunnitelmansa sekä toteutuksen onnistumista tänä vuonna monin tavoin.
KuPS eteni ensimmäistä kertaa eurokilpailun liigavaiheeseen ja saavutti toisen peräkkäisen miesten Suomen mestaruuden.
HJK:n ja KuPSin lisäksi tällä vuosituhannella kaksi peräkkäistä Suomen mestaruutta on voittanut vain Tampere United (2006 ja 2007), jota KuPSin päävalmentaja Jarkko Wiss edusti pelaajana. Hän on saavuttanut Suomen mestaruudet lisäksi Tampereen Pallo-Veikoissa (1994) ja HJK:ssa (1997).
Wiss valmensi Ilveksen pronssille 2017 ja saavutti nyt ensimmäisen Suomen mestaruutensa valmentajana.
– Pelaajana menee vaan seuraavaan hetkeen, seuraavaan kamppailuun, seuraavaan palloon ja seuraavaan tilanteeseen. Valmentajana koko kauden kuva menee päässä. Tulee hieno olo, että olemme onnistuneet antamaan pelaajille hienoja mahdollisuuksia ja ehkä tuettu heitä, Wiss mietiskeli tiistaina STT:lle.
KuPSin tähtitoppari Ibrahim Cisse puski KuPSin avausmaalin sunnuntaina FC Interiä vastaan.mideasfi
KuPSin toimitusjohtaja Tomi Erola nostaa esiin muutaman menestystekijän.
– Pelaajistossa ja taustoissa on ollut hyvää jatkumoa. Joukkue on ollut hyvä miksaus, jota haluamme jatkaa tulevaisuudessakin. On nuoria huippupelaajia, jotka nousevat vanhan, kokeneemman kaartin huippupelaajien rinnalla tosi hyviksi. Otetaan esimerkiksi Otto Ruoppi, Mohamed Toure ja Bob Nii Armah, Erola luetteli nuoria onnistujia.
Lihava plusmerkki
Kasvattaja- ja siirtokorvaukset mahdollistavat joukkueeseen ja pelaajapolkuun panostamisen myös jatkossa.
– On tarkoitus, että nostamme nuoria pelaajia rinkiin rohkeasti ja koviin peleihin. Sitä kautta pääsee ulkomaille. Se kasvattaa koko Suomen pelaajien ja liigan vetovoimaa. Nähdään, että täältäkin voi lähteä ja ihan hyvillä rahoilla ulkomaille, Erola tuumi.
Joukkueen kasassa pysymisen suhteen on "ok-tilanne".
– Meillä on 12 pelaajasopimusta ensi kaudeksi, ja muutamien nykyisten kanssa on keskusteltu. Tarjouksia on tehty nykypelaajille, ja haluamme, että mahdollisimman moni jatkaa.
KuPSin päävalmentaja Jarkko Wiss (oik.) ja tämän oikea käsi Sixten Boström ovat tehneet vakuuttavaa jälkeä Kuopiossa.mideasfi
Erola arvioi kuluvan kauden talousnäkymiä vielä varovasti.
– Sanotaan, että lihava plusmerkki. En lähde avaamaan numeroita vielä. Tammi-helmikuussa olemme ehkä viisaampia, mikä taloudellinen tulos on. Tilikausi päättyy marraskuun lopussa.
Erola seurasi maanantaina Tampereella Ilves–SJK-ottelun, jonka 3–3-tulos varmisti KuPSin mestaruuden. Tiistaina hän rakensi Konferenssiliigan ottelutapahtumaa. KuPS isännöi torstaina Slovan Bratislavaa Tampereella, koska Kuopion olosuhteet eivät täytä vaatimuksia. Stadionin puuttuminen lienee KuPSin ainoa ongelma tällä hetkellä.
Positiivinen sointu
Valmentaja Wissillä riittää tekemistä siinä, että hän saa viritettyä joukkueen oikein torstain europeliin ja sunnuntain liigan päätöskierroksen HJK-otteluun.
– On puhuttu, että on ollut paljon pelejä ja voiko väsyttää. Jossain vaiheessa käänsimme homman niin, että nämä ovat meidän yhteisiä hetkiä. Näistä nautitaan, teemme parhaamme ja antaa mennä vaan.
Kuopio jalkapallokaupunkina on vakuuttanut Wissin hänen ensimmäisellä kaudellaan.
– On ollut jännä nähdä, että vaikka ruokakaupassa vanhemmatkin ihmiset tulevat keskustelemaan jalkapallosta ja ovat positiivisia. Tietynlainen positiivinen sointu, miten KuPSista puhutaan kaupungilla, se on ilahduttanut.