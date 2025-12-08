Kapteeni jatkaa Kuopion Palloseuran käskemistä.

Petteri Pennanen, 35, on solminut kasvattiseuransa Kuopion Palloseuran kanssa jatkosopimuksen kahdesta seuraavasta kaudesta.

Pennanen on ollut tänäkin vuonna KuPSin tärkeitä avainhahmoja ja johdattanut Kuopion jalkapalloylpeyttä menestykseen kapteenina. Keskikenttäpelaaja on juhlinut kauden mittaan Suomen mestaruutta ja siivittänyt kasvattiseuransa Konferenssiliigan liigavaiheeseen.

– On tietenkin todella hyvä fiilis jatkosta. Kävimme syksyllä periaatteessa kaiken valmiiksi, mutta halusin siinä vaiheessa vielä hetken pysähtyä ja miettiä rauhassa. Nyt kun kausi lähenee loppua, päätös oli tarkoitus tehdä – eikä mikään muu vaihtoehto käynyt mielessä, Pennanen sanaili tiedotteessa.

Mies kuvaili kroppansa tuntuvan edelleen erinomaiselta ja mielenkin olevan suhteellisen nuorekas, "joten jatko oli lopulta helppo ratkaisu".

– Urheilun ulkopuolinenkin elämä on Kuopiossa, ja se vaikuttaa tietenkin paljon. Samaan aikaan seura on minulle erittäin tärkeä – se on osa omaa elämääni. On upeaa, että tämä kaikki on mahdollista omassa kotikaupungissa ja samalla Suomen parhaassa seurassa. Eihän sitä voi enempää toivoa. Meillä on ihan hyvä putki päällä ja tavoite on voittaa lisää mestaruuksia ja pärjätä Euroopassa.

Pennanen on edustanut kasvattiseuraansa KuPSia eri otteisiin urallaan. Hän palasi kuopiolaisnippuun vuonna 2024.