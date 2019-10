Kuopion iskulla yhteyksiä aiempiin koulusurmiin, sanoo asiantuntija: Tekijää mahdollisesti kiusattu, Kauhajoellakin sytytettiin tulipalo – myös yksi eroavaisuus

Rikander on mediatietojen varassa, mutta hänen mukaansa Kuopion iskusta epäillyn miehen tausta näyttäisi vastaavan tyypillisen koulusurmaajan profiilia. Miehen vanhat tutut ovat kertoneet hänen olleen koulukiusattu.

Rikanderin mukaan yhdysvaltalaisia koulusurmia tutkittaessa on havaittu, että motiivina surmille on 75 prosentissa tapauksista kosto, kauna tai jonkinlainen kunnian palauttaminen.

Näytöksellisiä ja julkisia tekoja

Kuopiossa tekijä hyökkäsi sapelin kanssa opiskelutovereidensa kimppuun. Rikanderin mukaan tekovälineenä käytetty sapeli kielii teatraalisuudesta. Pitkiä miekkoja on käytetty hyökkäysvälineinä maailmalla tapahtuneissa iskuissa, 2010-luvulla esimerkiksi Ruotsissa.

Joskus surma-aikeista on kerrottu etukäteen.

– Lähes aina joku on tiennyt, että ihminen aikoo tehdä tällaista.

Ennaltaehkäisy edellyttää varhaista puuttumista

Henri Rikander sanoo, että väkivallantekojen ehkäisyssä keskeistä on se, että nuorille kertyy sosiaalista pääomaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nuorta kuunnellaan ja hän tuntee olevansa osa porukkaa.

Erityisen tärkeää on Rikanderin mielestä kohdistaa resursseja päiväkoteihin, kouluihin, nuorisopsykiatriaan ja sosiaalityöhön.

– Ainoa tapa, jolla me pystymme huolehtimaan ihmisistä on se, että meillä on heille aikaa.