Yle: Kuopion kouluiskun tekijä käytti iskussaan miekkaa kuten Ruotsin kouluiskijä vuonna 2015 – näin Tröllhattania tutkinut toimittaja pohti teon motiiveja

Tämän lisäksi on hyvä kysymys, oliko Japanin vuonna 2001 tapahtunut koulusurma sekin osaltaan vaikuttamassa Kuopion epäillyn surma-aseen valintaan. Japanissakin kouluiskijän surmasi uhrinsa terä-aseella – puukolla. Aiheesta löytyi The Guardianin uutinen.

– Molemmissa on käytetty miekkaa, joka on hyvin harvinainen murha-ase. Molemmat iskut on tehty keskellä päivää koulussa. Trollhättanin tekijällä tai Kuopion epäillyllä tekijällä ei ole myöskään aiempaa rikostaustaa. Heitä on kuvailtu samalla tavalla: erakoiksi, sulkeutuneiksi ja sosiaalisesti oudolla tavalla käyttäytyneiksi, Erlandsson sanoo Ylelle.