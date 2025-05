Tästä Pirkkalan puukottajan viestissä on kyse, sanoo asiantuntija: "Motiivi on manifestissa todella ohut"

Sosiaalipsykologi Rosa Haaviston mukaan Pirkkalan puukottajan teksti on epätyypillinen.

Eilen Pirkkalassa Vähäjärven koululla tapahtunut puukkoisku on järkyttänyt suomalaisia laajalti. Poliisi epäilee 16-vuotiasta puukottajaa kolmesta murhan yrityksestä. Vähäjärven koulun rehtori Marita Intonen kertoi aiemmin, että koulutyötä pyritään kaikesta huolimatta jatkamaan keskiviikkona normaalisti.

Tapaus puhuttaa edelleen sosiaalisessa mediassa, jossa kiertää laajasti puukottajan kirjoittamaksi epäilty teksti, jota hän on itse kutsunut manifestiksi. Lisäksi puukottajan kuvaamaa videota jaetaan eri somekanavissa.

Puukottajan kirjoittamaksi epäilty teksti päätyi myös Pelastakaa Lapset ry:n ekstremisminvastaisen työn asiantuntijan, sosiaalipsykologi Rosa Haaviston eteen. Hän arvioi, ettei kyseessä ole mikään kovin tyypillinen kouluiskun tekijän manifesti.

Haaviston mukaan kirjoittajalla ei näytä olevan minkäänlaista selkeää, aidosti ideologista motiivia, vaan hän on ryhtynyt väkivallantekoon hyvin matalalla kynnyksellä.

– Motiivi on tässä niin kutsutussa manifestissa todella ohut. Vaikuttaa todella huolestuttavalta, että kynnys väkivallan käyttämiseen on näin matala, Haavisto sanoo.

Pelastakaa Lapset ry:n Rosa Haavisto pitää huolestuttavana, että Vähäjärven koulupuukottajan kynnys väkivallan käyttöön näyttää olleen hyvin matala.©MiraAhlstedt

Naisvihamielisyyttä luettavissa rivien välistä

Poliisi ei ole vahvistanut kirjoitusta puukottajan tekemäksi, mutta tästä on vahvoja viitteitä. Tekstissä hän kertoo olevansa 16-vuotias Vähäjärven koulun oppilas ja muun muassa hakevansa teolla jännitystä. Lisäksi hän luettelee pitkän listan pitämistään elokuvista, tv-sarjoista ja peleistä. Haaviston mukaan nekään eivät ole mitenkään erityisiä.

– Tässä on tavallaan hyvin populaareja elokuvia kuten Mission Impossible. Tietyissä väkivaltaa ihannoivissa alakulttuureissa voi olla tiettyjä artisteja, pelejä tai erityisen suosittuja elokuvia, mutta en ainakaan itse löydä näistä vahvoja viitteitä sellaisesta.

Kirjoittaja kertoo myös lyhyesti aikovansa puukottaa nimenomaan tyttöjä, koska ajatus näiden puukottamisesta on helpompi kuin poikien puukottaminen. Lisäksi hän toteaa pitävänsä tyttöjä helpompina kohteina. Hän ei kuitenkaan erittele tai nimeä ketään tiettyjä henkilöitä.

Haaviston mukaan tuoreen koulupuukotuksen tekijän teksti ei osoita yksiselitteisesti naisvihamielistä asennetta. Sitä on kuitenkin luettavissa rivien välistä.

– Hän ei sitä suoraan sano, mutta kyllä se minun mielestäni välittyy. Siinä on epäsuora viesti siitä, että jollakin tapaa tytöt ovat helpompia ja vähempiarvoisia uhreja. Toki tämäkin jää hyvin ohueksi, koska se mainitaan vain yhdellä lauseella.

Porin hätäkeskuksen päällikkö Helena Borisov (vas.), Pirkkalan Vähäjärven koulun rehtori Marita Intonen , Pirkkalan sivistysjohtaja Harri Rönnholm ja Pirkanmaan hyvinvointialue vastuualuejohtaja Taru Herranen Vähäjärven koululla tapahtunutta väkivallantekoa koskevassa poliisin tiedotustilaisuudessa Sisä-Suomen poliisilaitoksella Tampereella 20. toukokuuta 2025.Lehtikuva

Tekijä kuvasi tekoa

Kirjoituksen julkaisemisen lisäksi puukottaja pyrki kuvaamaan tekonsa videolle ja onnistui siinä ainakin osittain. MTV Uutiset on nähnyt noin 30 sekunnin mittaisen videon.

On varsin tyypillistä, että kouluiskujen tekijät ottavat kuvia ja videoita joko ennen tekoa tai sen aikana. Pelkästään julkisesti saatavilla olevan tiedon perusteella on mahdotonta sanoa täysin varmasti, oliko puukottaja hakenut tietoisesti mallia jostain aiemmasta väkivallanteosta. Hän ei ainakaan itse mainitse saaneensa vaikutteita. Haavisto uskoo, että jonkinlaisia vaikutteita kuitenkin on.

– Tuollainen väkivallan kuvaaminen on varmasti sellainen ajatus, mikä ei ole syntynyt tyhjiössä. Ajattelisin, että taustalla on voinut olla sellainen mallioppimisen prosessi. Näitä kuvaamisia on valitettavasti ollut ennenkin. Nuorten keskuudessa näkyy ilmiö, että väkivallasta halutaan tuottaa nettisisältöjä. Somen näyttökerrat ja kuuluisuuden saaminen voivat motivoida tällaiseen toimintaan.

8:27 Tämä koulupuukotuksesta tiedettiin eilen.

– Ja varmasti silläkin on osansa, että nuoruuteen kuuluu hyvin yleisinhimillinen tarve olla erityinen. On tietenkin äärimmäisen huolestuttavaa, että se kanavoituu noin haitallisella tavalla.

Poliisi paheksuu videoiden jakamista

Haaviston mukaan on kiinnostava kysymys, miksi Vähäjärven koululla kuvattuja videoita levitetään sosiaalisessa mediassa, vaikka asian vakavuus on hyvin selvä. Myös poliisi on paheksunut videoiden jakamista.

Haavisto arvioi, että nettiympäristö yleisesti ottaen etäännyttää katsojaa asiasta ja siihen liittyvästä inhimillisestä kärsimyksestä. Verkon välityksellä toinen ihminen ei ole ikään kuin todellinen. Etenkin lapsille ja nuorille voi olla kehityksellisesti haastavaa ymmärtää, että verkon välityksellä tapahtuvan ilmiön kohteena on oikea ihminen, Haavisto sanoo.

– Toiseksi tämä somesisältö on levinnyt myös siitä näkökulmasta, että se on koettu tosi järkyttävänä ja pelottavana ja on ikään kuin reagoitu, että apua, miten tällaista voi tapahtua. Jakaminen on ollut tunnepohjaista, eikä ole ehkä ajateltu sitä lopputulemaa, että kuinka isosti video leviää ja mitä se tarkoittaa uhrien näkökulmasta.

Haavisto korostaa myös, että aikuisten olisi hyvä käydä lasten kanssa läpi se, ettei videoita tule jakaa eteenpäin.

Poliisilla on riittävästi havaintoja eilen tapahtuneesta väkivallanteosta. Jos sinulla on jotakin tietoa tapahtuneeseen liittyen aiemmilta päiviltä, ilmoita havaintosi ja tietosi poliisille sähköpostilla vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.