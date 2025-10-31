33-vuotias yhdysvaltalaismies on syytettynä useista rikoksista hänen varastettuaan pelastustehtävään saapuneen ambulanssin.
Michiganin osavaltiossa viime perjantaina sattunut tapahtumasarja sai alkunsa kolmen auton ketjukolarista.
Onnettomuudessa loukkaantunutta kuljettajaa hoidettiin ambulanssin takaosassa, kun sivullinen mies hyppäsi pelastusajoneuvon kyytiin ja lähti ajamaan pakoon. Ambulanssin sisällä oli tekohetkellä hoidettavan potilaan lisäksi ensihoitaja.
Pelastustyöntekijä huomasi tilanteen ja ilmoitti välittömästi asiasta onnettomuuspaikalle saapuneelle virkavallalle. Poliisiauto lähti nopeasti törkeää ylinopeutta ajaneen ambulanssin perään.
Pitkään kestänyt takaa-ajo päättyi vaarallisesti, kun ambulanssi ajautui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi henkilöautoon.
Kaikki osalliset, epäilty mukaan lukien, joutuivat sairaalahoitoon, mutta selvisivät tilanteesta ilman vakavia vammoja.
33-vuotiasta syytetään tapauksen osalta useista eri rikoksista, kuten ajoneuvon luvattomasta käyttöönotosta sekä virkavallan vastustamisesta.
