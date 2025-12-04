



Kuolema korjaa Gazassa tulitauosta huolimatta – tutkijat: "On olemassa suuri vaara" Palestiinalainen nainen telttamajoituksellaan Gazan kaistalla 1. joulukuuta. EPA Julkaistu 8 minuuttia sitten Anna Saraste anna.saraste@mtv.fi Asiantuntijoiden mukaan Gazan alueen tulevaisuus on äärimmäisen epävarma. Lokakuussa solmittu rauhansopimus ei ole tuonut Gazan kaistalle kestävää helpotusta. Tulitauko on rauhoittanut rintamalinjoja, mutta väkivaltaisuudet jatkuvat yhä. Avustuskuljetuksetkaan ei pääse perille ja miljoonat ihmiset elävät talven armoilla telttaleireissä. – Humanitaarinen tilanne on huono, ja se näkyy jatkuvana kärsimyksenä. Ei näytä siltä, että tilanne olisi nopeasti muuttumassa, sanoo vanhempi tutkija Timo R. Stewart Ulkopoliittisesta instituutista. Gazan terveysministeriön mukaan Israelin asevoimat ovat surmanneet ainakin 360 palestiinalaista tulitauon ensimmäisten 50 päivän aikana, ja väkivaltaisuudet jatkuvat ajoittain eri puolilla alueita. Samalla 1,5 miljoonaa ihmistä elää edelleen teltoissa. Talviset sääolosuhteet tuovat mukanaan tulvia ja kylmyyttä. YK:n mukaan taudit leviävät nopeasti, sillä terveydenhuoltojärjestelmä on käytännössä romahtanut. – Gazalaisten ahdinko on vakava edelleen. Fyysisesti Gazan kaistale on tuhottu, ja ihmiset yrittävät selviytyä, sanoo Lähi-idän politiikkaan erikoistunut väitöskirjatutkija Bruno Jäntti.





Gazan kaistaa halkova niin kutsuttu keltainen linja on merkattu keltaisilla betonikuutioilla. EPA

Trumpin rauhansuunnitelman toinen vaihe auki

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on ottanut itselleen kunnian rauhan neuvottelemisesta Lähi-itään.

Israelin ja Hamasin välistä rauhansopimusta takaavat useat arabimaat, ja sen pääarkkitehti on Trumpin Lähi-idän erikoislähettiläs Steve Witkoff.

Bruno Jäntin mukaan Hamasin ja Israelin välisen rauhansuunnitelman tila on juuri nyt melko epämääräinen.

– Julkisuuteen ei ole kerrottu, missä vaiheessa mennään, mitä tarkalleen tehdään seuraavaksi ja ketkä sen toteuttavat, Jäntti kuvailee.

Israelin ja äärijärjestö Hamasin lokakuussa solmima rauhansuunnitelma rakentuu kolmiportaiselle mallille, jonka tarkoituksena on ensin pysäyttää väkivalta ja sen jälkeen luoda perusta pidempiaikaiselle poliittiselle ratkaisulle Gazassa.

Osana ensimmäistä, vielä meneillään olevaa vaihetta laajennetaan Gazaan vietävää humanitaarista apua, ja Israel vetää joukkojaan pois kaistalta.

Hamas vapautti kaikki vielä elossa olleet panttivangit ja on luovuttanut kuolleiden panttivankien ruumiita Israelille.

Israel on puolestaan vapauttanut palestiinalaisia vankeja.

Rauhansopimuksen seuraava vaihe keskittyy Gazan hallinnon uudistamiseen sekä alueen turvallisuuden järjestämiseen.

Monet suunnitelman välivaiheen kysymykset ovat täysin auki.

– Ei ole selvää, millainen palestiinalaisten teknokraattihallinto olisi, mitä Trumpin ajama rauhanpaneeli tarkoittaisi käytännössä tai millaisia väliaikaisia kansainvälisiä joukkoja alueelle kaavaillaan, Timo Stewart luettelee.

Talviolosuhteet pahentavat Gazan kaistan humanitaarista tilannetta entisestään. EPA

Tutkijat varoittavat: Tulitauko voi romahtaa

Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola muistuttaa, että tilanne on äärimmäisen herkkä.

Käytännössä Israel on vetäytynyt niin kutsutun keltaisen linjan taakse, mutta pitää hallussaan vielä yli 50 prosenttia Gazan kaistasta.

Samalla palestiinalaiset sinnittelevät yhä ahtaammalla alueella.

– On olemassa suuri vaara, että Gazan jako jää pitkäaikaiseksi todellisuudeksi. Tämä hauras tulitauko voi romahtaa jossain vaiheessa, Juusola sanoo.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että osapuolet haluavat ylläpitää vallitsevaa tilannetta. Israel ei halua vetäytyä Gazasta ja Hamas ei halua, että sitä riisutaan aseista.

Avustusjärjestöjen mukaan ruoka-, lääke- ja muuta apua on tarjolla tarpeeksi, mutta Israel rajoittaa sen viemistä Gazaan.EPA

Avustuskuljetukset jumissa rajalla

Gazan humanitaarista tilannetta pahentaa se, että avustuskuljetukset pääsevät alueelle edelleen vain hyvin rajoitetusti.

YK arvioi, että kaistalle saapuu päivittäin alle 300 rekkalastillista tarvikkeita, vaikka tarve olisi vähintään tuhannelle lastille päivässä.

Avustusjärjestöjen mukaan rekat odottavat Israelin hallinnoimien rajojen ulkopuolella, mutta sisäänpääsyä hidastavat turvallisuusarviot ja poliittiset kiistat.