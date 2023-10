Israelin antama määräaika poistua Gazasta umpeutui – maahyökkäys voi alkaa milloin tahansa: "Ulos ei pääse"

Israel on katkaissut sähkön Gazasta ja on tulittanut aluetta sekä ilmasta että maasta käsin. Tuhansia rakennuksia on tuhoutunut tulituksessa. Ainakin 2 200 ihmistä Gazassa on kuollut ja noin 10 000 haavoittunut.

– Puhumme hyvin laajamittaisesta humanitaarisesta katastrofista, siitä ei ole epäilystäkään, sanoo ohjelmajohtaja Ville Brummer konfliktinratkaisujärjestö CMI:stä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan ilmapommitukset ovat vasta alkua. Israelin armeija on kehottanut Gazan kaupungin asukkaita siirtymään alueen eteläosiin Rafahin kaupunkiin, joka on kaistaleen Egyptin vastaisella rajalla. Israel on luvannut taata määrättyjen reittien turvallisuuden tähän päivään kello 16.00 asti.

Egypti on kuitenkin sulkenut rajansa, eikä ole valmis vastaanottamaan pakolaisia.

– On realiteetti, että rajat ovat kiinni eikä ulos pääse. Teknisestikin on mahdotonta olettaa, että miljoona ihmistä pääsisi liikkumaan vuorokauden aikana.

Erityisesti lapsien ja vanhusten siirtämiseen on vähänlaisesti mahdollisuuksia. Ajoneuvoista ja polttoaineesta on pulaa ja tiet ovat huonossa kunnossa.

Yhdysvallat ja Qatar neuvottelevat Egyptin kanssa siitä, voisiko maa avata rajansa pakolaisille edes pariksi tunniksi. On tosin epäselvää, kuinka moni gazalainen lopulta haluaa edes pois alueelta. Monet pelkäävät, että jos he lähtevät sieltä, he eivät enää ikinä pääse takaisin kotiinsa.

Laajeneeko konflikti Etelä-Libanoniin?

Osia Etelä-Libanonista hallitseva Hizbollah on ilmoittanut tukevansa Hamasia sen sodassa Israelia vastaan ja ampunut raketteja Israeliin Hamasin viime lauantain hyökkäyksen jälkeen.

Tänä aamuna Israelin armeija teki iskuja Hizbollahin sotilaskohteisiin Etelä-Libanonissa.

Brummer ei usko, että sota olisi laajassa mitassa laajenemassa Libanoniin, ainakaan välittömästi.

– En usko että kenelläkään on tällä hetkellä vahvoja intressejä laajentaa sotaa. Israel ei halua käydä kahden rintaman sotaa ja Libanonissa on vaikea sisäinen tilanne.