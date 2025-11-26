Kuntien paine nostaa verojaan voi johtaa siihen, että vuonna 2040 korkeimmat kunnallisveroprosentit ovat yli kaksinkertaisia nykyiseen nähden.

Kunnallisveroprosentit uhkaavat nousta jopa kaksinkertaisiksi seuraavan viidentoista vuoden aikana. Korkein kuntaverottaja voisi rokottaa vuonna 2040 kuntalaistensa tuloista yli 24 prosenttia ja matalin noin 5 prosenttia.

Kyseessä on konsulttiyhtiö MDI/FCG:n laskelma siitä, millaiseksi veroerot kasvavat pidemmällä aikavälillä, jos mitään muutoksia ei tehdä ja väestö- ja talouskehitys jatkaa aiempaa uraa.

Kunnissa on jo nyt suuret erot verotuksessa. Alin verottaja on Kauniainen, 4,7 prosenttia, ja ylin Pomarkku, 10,9 prosenttia.

Uudistaminen siirtyi seuraavan hallituksen työpöydälle

Viime viikolla kaatunut valtionosuusjärjestelmän uudistus valahtaa seuraavan hallituksen syliin.

Kuntatalolla petyttiin lakiuudistuksen epäonnistumiseen.

– Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamiselle on selkeä tarve ja asia oli kirjattu vahvasti myös hallitusohjelmaan, Se, että asiassa ei päästä eteenpäin, on harmi ja pettymyskin siitä huolimatta, että osa kunnista olisi voittanut ja osa hävinnyt kuten aina käy, kun uudistetaan rahoitusta nollasummapelinä, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.