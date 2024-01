Viime hallituksen lupaus osoittautumassa tyhjäksi – Kuntaliitto: Soteuudistus johtaa korkeampiin kuntaveroihin

Asiantuntija muistuttaa, että uudistuksen piti olla veronmaksajalle neutraali. Pettikö hallitus tässä lupauksensa? – Kesän 2021 lakipakettien hyväksymisen yhteydessä keskeinen periaate oli se, että veronmaksajan asema ei saa tässä uudistuksessa muuttua. Hyvinvointialueet sai sen lisärahan, mitä sinne kustannuksia siirtyi. Valtio ei laita mitään lisärahaa soteuudistukseen. Kuntatalous oli sitten se, joka otti vastaan kaikki ne hyökyaallot, joita soten siirtolaskelmista aiheutui, toteaa kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen . Eli pitäisikö tässä tuntea olonsa huijatuksi? – Usea kunta on kiristämässä verotustaan tulevina vuosina ja sehän vaikuttaa kansalaisten verorasitukseen.

– Yli 200 kunnassa nousi veroprosentti. Niistä päätösperäisiä on liki 90. Se on yllättävän iso määrä yhden vuoden veroprosentin korotukselle.

– On ihan totta, että kustannusten kasvu on yksi tekijä, joka painaa kuntataloutta alaspäin. Kun palkat ovat nousseet, niin myös kuntien menot ovat lisääntyneet. Kun kuntataloutta tasapainotetaan, työpakissa on säästölistoja ja veronkorotuksia. Jokainen kunta päättää itse, missä suhteessa näitä käytetään.