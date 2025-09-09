Hallituksen leikkaukset näkyvät kunnissa karulla tavalla – kuntapomolta synkkä arvio tulevaisuudesta

Hallituksen tekemät sosiaaliturvaleikkaukset sulavat koko julkisen sektorin tasolla olemattomiin, kerrotaan Kuntaliitosta MTV Uutisille. Kuntien työttömyysetuusmenot alkavat olla jo samalla tasolla kuin koko viime vuonna yhteensä, tämän päälle tulevat vielä perustoimeentulotukimenot.

Vuoden alusta työllisyyspalvelujen hoito on ollut kuntien kontolla ja kunnat maksavat sakkomaksuja valtiolle aiempaa aikaisemmassa työttömyyden vaiheessa.

Kuntaliitossa lasketaan, että työllisyystehtävien ja työttömyysturvan rahoituksen siirrossa kuntiin on noin 200 miljoonan euron vaje, vaikka uudistuksen piti olla kunnille kustannusneutraali.

Vuoden alusta alkaen kunnat ovat maksaneet työttömyysturvan niin sanottuja sakkomaksuja jo sadan päivän työttömyyden jälkeen, kun aiemmin maksut alkoivat vasta 300:sta päivästä.

– Ja ne nousevat kokoajan, kun työttömyys kasvaa, muistuttaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Miljarditason toimeentulotukikustannukset

Tämän lisäksi mukaan tulee laskea perustoimeentulotukimenot: jos kustannukset kasvavat nykyisellä trendillä, on todennäköistä, että toimeentulotukimenoissa rikkoontuu tänä vuonna miljardin euron raja – siitä kunnat maksavat puolet eli noin 500 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton mukaan päädytään tilanteeseen, jossa hallituksen tekemät sosiaaliturvaleikkaukset sulavat koko julkisen sektorin tasolla olemattomiin.

Kunnat ovat helisemässä, kun työpaikat ovat kiven alla.

– On hyvin vaikea työllistää ihmisiä, jos niitä työpaikkoja ei vain ole.

Seuraukset ovat karuja.

– Tämä johtaa siihen, että ei pystytä hoitamaan sitä palvelua, mitä ollaan luvattu valtiolle ja luvattu työttömille. Tai leikataan kuntien kaikista muista palveluista.

Suomi on huolissaan velkaantumisesta. Nykymeno velkaannuttaa kunnat entisestään, sanoo toimitusjohtaja.

– Kunnat joutuvat käyttämään entistä enemmän velkarahaa rahoittaakseen myös työllisyydenhoidon.

200 miljoonan euron vaje

Kuntakenttä kyllä halusi työllisyydenhoidon TE-toimistoilta kunnille.

– Kunnat halusi tämän tehtävän itselleen, uskotaan että pystytään tekemään vaikuttavimmin työllisyydenhoitoa, löytämään yritysten tarpeet, piilotyöpaikat. Mutta vain siinä tapauksessa, että rahoitus siirtyy.