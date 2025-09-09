Hallituksen leikkaukset näkyvät kunnissa karulla tavalla – kuntapomolta synkkä arvio tulevaisuudesta

LKS 2.5.2025 Helsingin työllisyyspalvelut
Hallituksen tekemät sosiaaliturvaleikkaukset sulavat koko julkisen sektorin tasolla olemattomiin, kerrotaan Kuntaliitosta MTV Uutisille. Lehtikuva
Julkaistu 09.09.2025 05:46
Toimittajan kuva

Joonas Lepistö

joonas.lepisto@mtv.fi

@LepistoJoonas

Hallituksen tekemät sosiaaliturvaleikkaukset sulavat koko julkisen sektorin tasolla olemattomiin, kerrotaan Kuntaliitosta MTV Uutisille. Kuntien työttömyysetuusmenot alkavat olla jo samalla tasolla kuin koko viime vuonna yhteensä, tämän päälle tulevat vielä perustoimeentulotukimenot. 

Vuoden alusta työllisyyspalvelujen hoito on ollut kuntien kontolla ja kunnat maksavat sakkomaksuja valtiolle aiempaa aikaisemmassa työttömyyden vaiheessa. 

Kuntaliitossa lasketaan, että työllisyystehtävien ja työttömyysturvan rahoituksen siirrossa kuntiin on noin 200 miljoonan euron vaje, vaikka uudistuksen piti olla kunnille kustannusneutraali.

Vuoden alusta alkaen kunnat ovat maksaneet työttömyysturvan niin sanottuja sakkomaksuja jo sadan päivän työttömyyden jälkeen, kun aiemmin maksut alkoivat vasta 300:sta päivästä. 

0109, kuntien työttömyysetuusmenot, graffaKuntien työttömyysetuusmenot alkavat olla jo samalla tasolla kuin koko viime vuonna yhteensä.MTV

 – Ja ne nousevat kokoajan, kun työttömyys kasvaa, muistuttaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Miljarditason  toimeentulotukikustannukset

Tämän lisäksi mukaan tulee laskea perustoimeentulotukimenot: jos kustannukset kasvavat nykyisellä trendillä, on todennäköistä, että toimeentulotukimenoissa rikkoontuu tänä vuonna miljardin euron raja – siitä kunnat maksavat puolet eli noin 500 miljoonaa euroa. 

Kuntaliiton mukaan päädytään tilanteeseen, jossa hallituksen tekemät sosiaaliturvaleikkaukset sulavat koko julkisen sektorin tasolla olemattomiin.

Kunnat ovat helisemässä, kun työpaikat ovat kiven alla.

– On hyvin vaikea työllistää ihmisiä, jos niitä työpaikkoja ei vain ole.

Seuraukset ovat karuja.

– Tämä johtaa siihen, että ei pystytä hoitamaan sitä palvelua, mitä ollaan luvattu valtiolle ja luvattu työttömille. Tai leikataan kuntien kaikista muista palveluista. 

Suomi on huolissaan velkaantumisesta. Nykymeno velkaannuttaa kunnat entisestään, sanoo toimitusjohtaja.

– Kunnat joutuvat käyttämään entistä enemmän velkarahaa rahoittaakseen myös työllisyydenhoidon.

200 miljoonan euron vaje

Kuntakenttä kyllä halusi työllisyydenhoidon TE-toimistoilta kunnille.

– Kunnat halusi tämän tehtävän itselleen, uskotaan että pystytään tekemään vaikuttavimmin työllisyydenhoitoa, löytämään yritysten tarpeet, piilotyöpaikat. Mutta vain siinä tapauksessa, että rahoitus siirtyy.

Lue myös:

Pitkäaikaistyöttömyys noussut hälyttäviin lukuihin - professori ehdottaa osallistumistulon käyttöönottoa

THL tahtoo eroon työttömien sanktioista ja velvoitteista - "Eivät ole edistäneet työllistymistä"

THL tahtoo eroon työttömien sanktioista ja velvoitteista - "Eivät ole edistäneet työllistymistä"

Lisää aiheesta:

Kun Ruotsi satsaa köyhyyden kitkemiseen satoja miljoonia, Suomi leikkaa: "Johtaa rikollisuuteen ja turvattomuuteen""Ihmiset jäävät tyhjän päälle": Hallituksen tavoite puolittaa toimeentulotuen saajien määrä tyrmätään täysin epärealistisenaHALI: Hoivakoteja uhkaa konkurssi kuntien säästöjen vuoksi – "Entistä pienempi määrä ikääntyneitä saa tarvitsemaansa hoivaa"Kuntaliitolta kylmää kyytiä hallituksen sote-paketille – "Kuntatalous puolittuu, mutta kuntiin jäävät velat ja investoinnit eivät puolitu"MTV:n kysely: Kaupunginjohtajat vaativat hoitajamitoituksen ja oppivelvollisuuden pidentämisen laittamista jäihin – "Kuntien tehtäviä pitäisi vähentää, ei lisätä"Kunnat vaativat hallituksen kehysriihestä konkreettisia tukitoimia – lupaukset eivät vielä vakuuta: "Ei se kyllä paljon lämmitä"
TyöttömyysTyöllisyysKunnatVelkaTalousKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Työttömyys