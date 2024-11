Hallitus siirsi kuntien jättiuudistusta vaalien yli – vastuuministeri: Liian monimutkainen

Nykyjärjestelmä kohtelee kuntia erittäin vaihtelevasti, sillä siinä on edelleen haamuja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta.

Viivästyksen syitä on ihmetelty

Lokakuussa Ikonen ilmoitti, että valtionosuusuudistus siirtyy vuodella eteenpäin. Alun perin se piti saada voimaan vuonna 2026, nyt tavoite on vuodessa 2027.

Viivästyksen syitä on ihmetelty esimerkiksi Kuntaliitossa. Oppositiopuolue keskustasta puolestaan on epäilty, onko syy huhtikuun kuntavaaleissa. Alkuperäisellä aikataululla hallituksen esitystä olisi käsitelty eduskunnassa keväällä.

– On selvää, että tietysti kuntavaalit eivät varmasti helpota tämän vaikean aiheen käsittelyä, mutta kyllä syy tähän lisäaikatarpeeseen löytyy tällä kertaa muualta, sanoo Ikonen STT:lle.

Aikataulu jo valmiiksi tiukka

Uudistuksen parissa ovat helmikuusta asti työskennelleet selvityshenkilöt Arto Sulonen ja Eero Laesterä . He molemmat arvioivat STT:lle, että aikataulu oli jo alun perin tiukka.

– Mitä enemmän tietoa on ollut, sitä enemmän on nähty, miten rikki tämä meidän koko valtionosuusjärjestelmämme on tällä hetkellä, Ikonen sanoo.