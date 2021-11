Ennätyksellinen vuosi: Katso, mitkä kunnat laskevat ja nostavat veroprosenttiaan

Aloitetaan Ylivieskasta, jossa on yksi Suomen korkeimmista veroprosenteista: 23. Se kuitenkin koetaan positiivisena ongelmana.

– Ylivieskan väkiluku on kasvanut 10 vuoden aikana yli tuhannella asukkaalla ja se tarkoittaa sitä, että meidän on ollut pakko investoida muun muassa kouluihin, kertoo Joonas Yliluoma, Ylivieskan kaupungin talousjohtaja.

"Kaupunki on todella vahvasti panostanut lapsiin ja nuoriin"

– On haluttu, että palveluista ei karsita, vaan pidetään laadukkaat palvelut. Se on koettu tärkeäksi. Toki veroprosentti herättää keskustelua, Yliluoma jatkaa.

Taanilan koulun rehtori Risto Oja on tyytyväinen kaupungin panostuksiin.

– Kyllä se, mitä on saatu, näkyy tässä ympärillä. Kaupunki on todella vahvasti panostanut lapsiin ja nuoriin, Oja tiivistää.

Lapsia on Ylivieskassa nyt niin paljon, että Taanilan uudessa koulussa kaikille ei ole pystytty tarjoamaan koulupaikkaa.

– Onneksi kaupungissa on muita kouluja, joista löytyy tilaa ja paikkoja vielä. Mutta ihan selkeästi uudet turvalliset, terveelliset ja sisäilmaltaan hyvät koulut houkuttelevat väkeä tänne, Oja kertoo.

"Sysmä on melkeinpä veroparatiisi Päijät-Hämeen kuntien joukossa"

Ylivieska päätti pitää tuloveroprosenttinsa ennallaan niin kuin suurin osa kunnista. Eräs niistä on Sysmä, jonka veroprosentti, 19, on pysynyt samana jo vuodesta 2008.

Kunnanjohtajan mukaan Sysmän talous on edelleen hyvässä kuosissa.

– Kunnan tase on ollut vahva ja kunnan toimintaa on kehitelty pitkälti ulkoistettujen palvelujen ja ostopalvelujen suuntaan. Yksityinen sektori toimii taloudellisesti tehokkaammin. Se on vain tosiasia, Kitkiöjoki jatkaa.