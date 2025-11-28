Hallitus pudotti viikko sitten perjantai-iltana uutispommin, joka saattoi jäädä monelta huomaamatta. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kertoi, että suunniteltu uudistus kuntien valtionosuuksiin kaatui, kun hallitus ei löytänyt siitä yksimielisyyttä. Uudistus olisi muuttanut sitä, miten kunnat saavat valtiolta rahaa.

– Tässä uudistuksessa se iso ja ehkä kaikkein tärkein asia olisi ollut, että muun muassa esi- ja perusopetuksen valtionosuuden laskentaperusteet olisi päivitetty uusimman kustannustiedon pohjalta. Nyt valtionosuuskriteerit säilyvät vanhentuneina, kun tämä uudistus ei mennyt läpi, Sulonen sanoo.