Kuningas Charlesin virallinen kruunajaiskutsu julki – kutsussa näkyy kuninkaan kiinnostus kestävään kehitykseen

Kutsussa kaksi lintua istuvat C-kirjaimella, jota reunustavat Charlesin ja Camillan vaakunat. Huolellinen kukkareunus on tarkoitettu heijastelemaan brittiläistä luonnonkukkien niittyä, jossa on kielo, ruiskukkia, metsämansikoita, koiranruusuja ja sinikelloja sekä rosmariinin oksa. Kukat on ryhmitelty kolmen kimppuun kuvastamaan, että Charles on hänen nimensä kolmas kuningas.