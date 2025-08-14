Prinsessa Catherinelta videoviesti yllättäen kesken perheen kesäloman

Prinsessa Catherinen nimissä julkaistiin sosiaalisessa mediassa äitiluontoa ylistävä video kesken kuninkaallisten kesäloman.

Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen virallisella Instagram-tilillä julkaistiin keskiviikkona 13. elokuuta kesäinen videoviesti Catherinelta.

Video on osa Mother Nature -sarjaa, joita on julkaistu keväästä lähtien.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Meidän elämämme kukoistaa, kun vaalimme rakkauden ja ystävyyden siteitä. Koskaan aiemmin ei ole ollut näin tärkeää arvostaa toisiamme ja luontoäitiä. Tämä on kesälle, videon yhteyteen on kirjoitettu ja viesti on allekirjoitettu Catherinen nimikirjaimella.

Catherinen ääni kuullaan "kertojana" videolla, jossa näkyy kesäistä Isoa-Britanniaa: muun muassa lapsia leikkimässä, ihmisiä huolehtimassa puutarhoistaan sekä uimassa ja hyönteisiä kukkien kimpussa. Videolla Catherinen ääni muistuttaa kesän olevan "runsaan sadon kausi".

– Juuri, kun kukat alkavat kukkia ja hedelmät kypsyä, meitä muistutetaan myös omasta potentiaalistamme kasvaa. On aika sytyttää sisäinen liekkimme ja tutkia omaa luovuuttamme, intohimojamme sekä unelmiamme, Catherine toteaa videolla.

– Joten avatkaa sydämenne, laulakaa, tanssikaa, leikkikää. Päivät ovat yhä pitkiä, joten yksinkertaisesti rakastakaa ja olkaa rakastettuja, Catherine myös kehottaa videolla.

William ja Catherine viettävät tällä hetkellä kolmen lapsensa prinssi Georgen, 12, prinsessa Charlotten, 10, sekä prinssi Louisin, 7, kanssa kesälomaa. Perhe viettänee lomaansa ulkosalla, sillä muun muassa vuonna 2020 Catherine kertoi antamassaan haastattelussa perheensä viihtyvän ulkoaktiviteettien parissa. Perhe myös todennäköisesti vierailee Balmoralin linnassa Skotlannissa kuninkaallisille vuotuiseen tapaan.

Koko kuninkaallinen perhe on esiintynyt edellisen kerran yhdessä julkisesti kesäkuussa kuningas Charlesin virallisen syntymäpäiväjuhlan Trooping the Colourin yhteydessä. Catherine on nähty viimeksi julkisuudessa heinäkuussa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja hänen vaimonsa Brigitte Macronin valtiovierailun yhteydessä.

Catherine on palannut hiljalleen julkisuuteen sekä työtehtäviinsä syöpähoitojensa päättymisen jälkeen. Prinsessan saamasta syöpädiagnoosista kerrottiin maaliskuussa 2024 ja saman vuoden syyskuussa kerrottiin hoitojen päättyneen. Alkuvuodesta 2025 Catherine kertoi syöpänsä olevan remissiossa.