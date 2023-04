Kuningatarpuoliso Camillasta uusi vahanukke – tältä se näyttää

Lontoon Madame Tussauds -vahakabinetti on paljastanut kuningatarpuoliso Camillasta tehdyn vahanuken. Nukke on puettu tummansiniseen iltapukuun ja päässään sillä on kuningatar Elisabetin safiiritiarasta tehty jäljennös. Asun on luonut muotisuunnittelija Anna Valentine.