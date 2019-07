Mistä oikein on kyse? Hollywoodin punaisilla matoilla vielä viime vuosinakin paistatellut Jeffrey Epstein joutuu oikeuden eteen – monimiljonääriä syytetään alaikäisten seksikaupasta ja hyväksikäytöstä

Yhdysvaltalaisen miljardööri Jeffrey Epsteinin oikeudenkäynti alkaa New Yorkissa tänään keskiviikkona 31. heinäkuuta.

Miljardöörin epäillään käyttäneen hyväksi alaikäisiä tyttöjä omistamissaan kartanoissa Floridassa ja New Yorkissa vuosien 2002 ja 2005 välillä. Esitutkinnan mukaan Epsteinilla on ollut ainakin 36 alaikäistä uhria.

Epstein on kiistänyt syyllisyytensä esitettyihin rikossyytöksiin. Jos mies tuomitaan, häntä saattaa odottaa 45 vuoden vankeusrangaistus.

Nuorin uhreista oli 14-vuotias. Syyllisyytensä tunnustettuaan, Epstein lisättiin seksuaalirikollisten rekisteriin kotiosavaltiossaan New Yorkissa.

Epstein maksoi tuolloin alaikäisille uhreilleen korvauksia. Yhdysvalloissa oikeusministeriö on selvittänyt, toimittiinko tapauksen käsittelyssä aikoinaan oikein.

Selkeät ja vakuuttavat todisteet

Jeffrey Epsteinilta on evätty pääsy vapauteen takuita vastaan.

Jeffrey Epsteinin tapausta on verrattu elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin ahdistelukohuun. Weinstein ahdisteli naisia seksuaalisesti kymmenien vuosien ajan.

Weinsteinin teot tulivat julkisuuteen vasta syksyllä 2017 New Yorker- ja The New York Times -lehtien paljastusartikkelien myötä.